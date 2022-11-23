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    Сборная ГерманииГермания — Япония 1:2. Онлайн
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    Сборная Германии проиграла Японии на ЧМ-2022

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    Сборная Германии потерпела поражение от команды Японии (1:2) в матче 1-го тура группы Е на чемпионате мира по футболу-2022, проходящем в Катаре.

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    На 33-й минуте в ворота японцев был назначен пенальти. Киммих справа выполнил отличный навес на Раума, который технично обработал мяч рядом с левым углом вратарской, затем развернулся, уходя в сторону от голкипера, и тот сначала зацепил его по ноге, а затем ещё и упал на него сверху по инерции.

    Илкай Гюндоган пробил с «точки» низом чуть левее центра, в то время как голкипер Гонда упал в противоположную сторону.

    На 75-й минуте Япония отыгралась. Минамино оказался с мячом в левой части штрафной и опасно прострелил вдоль ворот. Нойер прервал эту передачу, но отбил мяч перед собой, и Руцу Доан оказался расторопнее всех на добивании, отправив мяч в сетку с нескольких метров.

    А на 83-й минуте, после углового немцев, японцы убежали в стремительную контратаку. Итакура выполнил передачу на ход Такуми Асано, тот ворвался справа в штрафную и отличным ударом с острого угла под перекладину поразил ворота.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа E
    Германия — Япония 1:2
    Голы: 1:0 Илкай Гюндоган (пенальти) (33'), 1:1 Рицу Доан (75'), 1:2 Такума Асано (83') Германия: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Давид Раум, Йозуа Киммих, Илкай Гюндоган (Леон Горецка, 67'), Серж Гнабри (Юссуфа Мукоко, 90'), Томас Мюллер (Йонас Хофман, 67'), Джамал Мусиала (Марио Гётце, 79'), Кай Хаверц (Никлас Фуллкруг, 79') Япония: Дайдзэн Маэда (Такума Асано, 57'), Даити Камада, Такефуса Кубо, Ao Tanaka (Рицу Доан, 71'), Ватару Эндо, Дзюня Ито, Юто Нагатомо (Каору Митома, 57'), Майя Йосида, Коу Итакура, Хироки Сакаи (Такуми Минамино, 74'), Сюити Гонда
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