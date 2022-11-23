Сборная Германии проиграла Японии на ЧМ-2022

Сборная Германии потерпела поражение от команды Японии (1:2) в матче 1-го тура группы Е на чемпионате мира по футболу-2022, проходящем в Катаре.

На 33-й минуте в ворота японцев был назначен пенальти. Киммих справа выполнил отличный навес на Раума, который технично обработал мяч рядом с левым углом вратарской, затем развернулся, уходя в сторону от голкипера, и тот сначала зацепил его по ноге, а затем ещё и упал на него сверху по инерции.

Илкай Гюндоган пробил с «точки» низом чуть левее центра, в то время как голкипер Гонда упал в противоположную сторону.

На 75-й минуте Япония отыгралась. Минамино оказался с мячом в левой части штрафной и опасно прострелил вдоль ворот. Нойер прервал эту передачу, но отбил мяч перед собой, и Руцу Доан оказался расторопнее всех на добивании, отправив мяч в сетку с нескольких метров.

А на 83-й минуте, после углового немцев, японцы убежали в стремительную контратаку. Итакура выполнил передачу на ход Такуми Асано, тот ворвался справа в штрафную и отличным ударом с острого угла под перекладину поразил ворота.