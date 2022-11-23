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    Сборная Испании отгрузила семь безответных мячей Коста-Рике на ЧМ-2022

    Испания — Коста-Рика: счет матча 7:0, обзор голов

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    Сборная Испании одержала победу над командой Коста-Рики (7:0) в матче 1-го тура группы Е на чемпионате мира по футболу-2022, проходящем в Катаре.

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    Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Гави навесил в штрафную, мяч зацепил Кальво и удачно отскочил от него к Дани Ольмо, который прошёл ближе к воротам и технично пробил «с носка», отправив мяч в сетку.

    На 21-й минуте Альба обработал мяч на левом фланге и прострелил в штрафную, где ни Кальво, ни Борхес не успели накрыть Асенсио, который пробил в правый нижний угол — Навас в прыжке зацепил мяч, но тот всё равно влетел в сетку.

    Счет стал крупным на 29-й минуте, когда а ворота костариканцев был назначен пенальти. Альба финтил на левом краю штрафной, и Дуарте зачем-то врезал ему там по голеностопу.

    Ферран Торрес разбежался и, видя, что Навас двигается влево от себя, спокойно пробил низом с 11-метровой отметки в противоположный угол.

    На 54-й минуте Гави выполнил передачу в штрафную, мяч после рикошета достался Торресу, который развернулся с мячом чуть правее ворот и пробил мимо Наваса в ближний угол.

    На 74-й минуте Мората пытался переиграть Наваса в левой части штрафной, но тот парировал удар с острого угла. Альваро успел догнать полетевший на фланг мяч и мягко навесил к границе штрафной, где Гави нажал из глубины и технично пробил мимо защитника аккурат под ближнюю штангу, с небольшим рикошетом от неё уложив мяч в сетку.

    На 90-й минуте Уильямс на правом фланге обработал мяч, прошел к штрафной и прострелил. Навас в падении дотянулся до мяча, но не зафиксировал его, а отбил перед собой — и Карлос Солер спокойно сыграл на добивании, метров с девяти вколачивая мяч под правую штангу.

    В компенсированное время красивая комбинация была разыграна у границы штрафной Коста-Рики. Мората получил мяч, обыгрался с Ольмо после этого и, ворвавшись в штрафную, резко пробил низом в левый угол.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа E
    Испания — Коста-Рика 7:0
    Голы: 1:0 Даниэль Ольмо (11'), 2:0 Марко Асенсио (21'), 3:0 Ферран Торрес (пенальти) (31'), 4:0 Ферран Торрес (54'), 5:0 Гави (75'), 6:0 Карлос Солер (90'), 7:0 Альваро Мората (90 + 3') Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Родриго Эрнандес, Эмерик Лапорт, Жорди Альба (Алекс Бальде, 64'), Гави, Серхио Бускетс (Коке, 64'), Педри (Карлос Солер, 57'), Ферран Торрес (Альваро Мората, 57'), Марко Асенсио (Нико Уильямс, 69'), Даниэль Ольмо Коста-Рика: Anthony Daniel Contreras Enriquez (Alvaro Zamora, 61'), Хоэль Кэмпбелл, Jewison Francisco Bennette Villegas (Брайан Руис, 61'), Ельцин Техеда, Сельсо Борхес (Brandon Aguilera Zamora, 72'), Keysher Fuller Spence, Брайан Овьедо (Рональд Матаррита, 82'), Франсиско Кальво, Оскар Дуарте, Carlos Manuel Martinez Castro (Кендаль Уостон, 46'), Кейлор Навас Предупреждения: Франсиско Кальво (68'), Хоэль Кэмпбелл (90 + 7')
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