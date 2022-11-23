Испания — Коста-Рика: счет матча 7:0, обзор голов

одержала победу над(7:0) в матче 1-го тура группы Е на чемпионате мира по футболу-2022, проходящем в Катаре.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Гави навесил в штрафную, мяч зацепил Кальво и удачно отскочил от него к Дани Ольмо, который прошёл ближе к воротам и технично пробил «с носка», отправив мяч в сетку.

На 21-й минуте Альба обработал мяч на левом фланге и прострелил в штрафную, где ни Кальво, ни Борхес не успели накрыть Асенсио, который пробил в правый нижний угол — Навас в прыжке зацепил мяч, но тот всё равно влетел в сетку.

Счет стал крупным на 29-й минуте, когда а ворота костариканцев был назначен пенальти. Альба финтил на левом краю штрафной, и Дуарте зачем-то врезал ему там по голеностопу.

Ферран Торрес разбежался и, видя, что Навас двигается влево от себя, спокойно пробил низом с 11-метровой отметки в противоположный угол.

На 54-й минуте Гави выполнил передачу в штрафную, мяч после рикошета достался Торресу, который развернулся с мячом чуть правее ворот и пробил мимо Наваса в ближний угол.

На 74-й минуте Мората пытался переиграть Наваса в левой части штрафной, но тот парировал удар с острого угла. Альваро успел догнать полетевший на фланг мяч и мягко навесил к границе штрафной, где Гави нажал из глубины и технично пробил мимо защитника аккурат под ближнюю штангу, с небольшим рикошетом от неё уложив мяч в сетку.

На 90-й минуте Уильямс на правом фланге обработал мяч, прошел к штрафной и прострелил. Навас в падении дотянулся до мяча, но не зафиксировал его, а отбил перед собой — и Карлос Солер спокойно сыграл на добивании, метров с девяти вколачивая мяч под правую штангу.

В компенсированное время красивая комбинация была разыграна у границы штрафной Коста-Рики. Мората получил мяч, обыгрался с Ольмо после этого и, ворвавшись в штрафную, резко пробил низом в левый угол.