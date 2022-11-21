Сегодня в 16:00 по московскому времени на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе пройдет первый матч группы B. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Англия

Англия в 16-й раз сыграет на чемпионате мира. Сборная «трех львов» один раз выигрывала мундиаль и произошло это на домашнем турнире в 1966 году. С тех пор британцы ни разу не выходили в финал, а лучшим результатом команды было 4-е место в 1990 году в Мексике и в 2018-м в России. Четыре года назад в матче за бронзу подопечные Саутгейта уступили сборной Бельгии (0-2).

В Катар англичане пробились довольно легко. Сборная «трех львов» выиграла свою группу с отрывом в 6 очков от Польши. За 10 матчей квалификации сборная Англии одержала 8 побед при двух ничьих, пропустив при этом лишь три мяча в свои ворота.

В последних матчах результаты английской команды совсем не радуют. По результатам осенних игр Лиги наций подопечные Саутгейта вылетели из элитного дивизиона, заняв последнее место в группе. В сентябре сборная Англия уступила Италии (0-1) и сыграла вничью с Германией (3-3). Таким образом, финалисты Евро-2020 не могу победить уже в шести встречах подряд. Последний раз англичане одерживали верх над своим соперником в конце марта, разгромив в товарищеском матче Кот-д’Ивуар (3-0).

Иран

Для сборной Ирана чемпионат мира в Катаре станет шестым в истории. «Персидские леопарды» дебютировали на мундиале в 1978 году в Аргентине, но выйти из группы не смогли. Впрочем, как и на всех остальных первенствах иранцы ни разу не пробивались в плей-офф. В 2018 году на турнире в России азиатская команда попала в сложную группу с командами из Испании, Португалии и Марокко и заняла третье место в квартете.

В квалификации чемпионата мира сборная Ирана успешно преодолела две стадии. В финальной части отбора «персидские леопарды» заняли первое место в группе с Южной Кореей, ОАЭ, Ираком, Сирией и Ливаном, оформив прямую путевку в Катар.

На чемпионате мира иранцы сыграют с новым главным тренером. 7 сентября азиатскую сборную во второй раз возглавил португалец Карлуш Кейруш. Ранее 69-летний специалист тренировал Иран в течение 8-ми лет (2011-2019 года), после чего был главным наставником сборных Колумбии и Египта. В 2022 году под руководством Кейруша Иран сыграл 4 товарищеских матча, в которых одержал две победы, а также по разу сыграл вничью и проиграл.

Прямая речь

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш:

— «Это самый важный матч в нашей жизни. Во-первых, потому что он следующий. Следующий матч всегда самый важный. Во-вторых, потому что это уникальная возможность, причем даже для меня, несмотря на то, что за плечами у меня 200 с лишним матчей на уровне сборных.

Но у меня впервые есть возможность встретиться с Англией. Для большинства наших футболистов это волшебный шанс, настоящий подарок. Сыграть с Англией или Германией, учитывая календарь международных матчей, почти невозможно.

Новое поколение, которое Гарет Саутгейт взял с собой на ЧМ-2022, возможно, самое талантливое и сильное с 1966 года. Это очень прагматичная команда и потому очень опасная».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Англия — Иран с коэффициентом 2.90.