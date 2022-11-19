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    Британский журналист о запрете пива на ЧМ-2022: Ужасно, что английские фанаты не смогут напиться на стадионах

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    Известный британский журналист Пирс Морган поделился мнением о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре.

    Английские болельщики не смогут пить пиво на стадионах в Катаре
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    Английские болельщики не смогут пить пиво на стадионах в Катаре

    «Ужасно, что английские болельщики не смогут напиться на стадионах во время чемпионата мира в Катаре — особенно после того, как безупречно они вели себя на финале Евро в прошлом году», — написал Морган в соцсетях.

    В Катаре, где государственной религией является ислам, строго запрещено распитие алкогольных напитков в общественных местах.

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет на групповом этапе с командами США, Ирана и Уэльса.

    Напомним, «Манчестер Юнайтед» может расторгнуть контракт с Криштиану Роналду после его недавних заявлений в интервью Пирсу Моргану.

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