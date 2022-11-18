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    ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022

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    Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила, что на стадионах чемпионата мира в Катаре будет запрещено продавать алкогольное пиво.

    На стадионах ЧМ-2022 нельзя будет купить алкогольное пиво
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    На стадионах ЧМ-2022 нельзя будет купить алкогольное пиво

    «После многочисленных обсуждений между властями Катара и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков ФИФА, в других фан‑зонах и авторизованных местах ЧМ‑2022.

    Поэтому точки продажи, расположенные внутри периметра стадионов, убраны.

    Это решение не повлияет на продажу безалкогольного пива, оно остается доступным на всех стадионах турнира.

    Организаторы турнира ценят понимание со стороны AB InBev и постоянную поддержку наших совместных обязательств по удовлетворению потребностей всех болельщиков во время чемпионата мира по футболу в Катаре 2022», — говорится в заявлении ФИФА.

    Сообщалось, что с связи с этим ФИФА, возможно, придется разорвать контракт с пивоваренной компанией на 75 млн долларов.

    В Катаре, где государственной религией является ислам, строго запрещено распитие алкогольных напитков в общественных местах.

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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