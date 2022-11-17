Сборная Грузии с крупным счетом проиграла Марокко

Юссеф Эн-Несери Фото: globallookpress.com
В составе победителей голами отметились нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несери, полузащитник «Челси» Хаким Зиеш и хавбек «Анже» Софиан Буфаль.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Марокко — Грузия 3:0
Голы: 1:0 Юссеф Эн-Несири (5'), 2:0 Хаким Зиеш (29'), 3:0 Софьян Буфаль (пенальти) (72') Марокко: Яссин Буну, Yahya Attia Attia Allah, Наиф Агер, Ашраф Хакими, Yahya Jabrane, Аззедин Унаи, Селим Амалла, Ромен Сес, Хаким Зиеш, Юссеф Эн-Несири, Софьян Буфаль Грузия: Ника Квеквескири, Davit Volkovi, Георгий Цитаишвили, Георгий Абурджания, Отар Китеишвили, Лука Лочошвили, Зурико Давиташвили, Giorgi Gocholeishvili, Соломон Кверквелия, Гурам Кашия, Георгий Мамардашвили
На групповом турнире чемпионата мира-2022 команда Марокко сыграет со сборными Бельгии, Хорватии и Канады.