Кафанов: Хайкин может потянуть АПЛ, но ему нужно будет время

Тренер вратарей сборной Россиипрокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Буде-Глимт»

«Мы пару раз недавно разговаривали с Хайкиным. Он хочет в более сильную лигу, чувствует в себе силы. Не каждый вратарь захочет выйти из зоны комфорта, он делает себе вызов. Ему нужно будет терпение. Он сказал, что готов терпеть и ждать своего шанса.

Потянет ли АПЛ? Он играет за счет головы, у него нет каких-то физических данных. Думаю, он может потянуть АПЛ, но ему нужно будет время. Буду переживать за него», — приводит слова Кафанова Sport24.

Контракт Хайкина с «Буде-Глимт» рассчитан до 31 декабря 2022 года. Ранее он заявил, что не будет продлевать соглашение с норвежским клубом.