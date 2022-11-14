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    Кафанов: Хайкин может потянуть АПЛ, но ему нужно будет время

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина в «Эвертон».

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    «Мы пару раз недавно разговаривали с Хайкиным. Он хочет в более сильную лигу, чувствует в себе силы. Не каждый вратарь захочет выйти из зоны комфорта, он делает себе вызов. Ему нужно будет терпение. Он сказал, что готов терпеть и ждать своего шанса.

    Потянет ли АПЛ? Он играет за счет головы, у него нет каких-то физических данных. Думаю, он может потянуть АПЛ, но ему нужно будет время. Буду переживать за него», — приводит слова Кафанова Sport24.

    Контракт Хайкина с «Буде-Глимт» рассчитан до 31 декабря 2022 года. Ранее он заявил, что не будет продлевать соглашение с норвежским клубом.

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