Поттер: «Ньюкасл» проводит один матч в неделю, наш график жестче

Главный тренер «Челси»прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:1) в матче 16-го тура АПЛ.

«Это была трудная игра для нас. К перерыву мы уже потеряли [из-за травм] Рубена [Лофтус-Чика] и Аспиликуэту. Вы также можете заметить, что команды играют в разных графиках. "Ньюкасл" проводит один матч в неделю, наш график жестче. Это было заметно сегодня. Но также нельзя не сказать о большом числе невынужденных ошибок.

В игре с небольшим количеством опасных моментов соперник одержал победу. Мы внесли кое-какие изменения в игру, но этого оказалось недостаточно. В первом тайме было заметно, как они прижимают нас к штрафной.

У Конора [Галлахера] был хороший удар, но затем наша защита немного выключилась из игры, и мы пропустили после классного завершения.

По разным причинам мы провели 13 матчей за шесть недель. Многие из них были сыграны на выезде. Это то, что есть, и это нелегко. Теперь у нас есть перерыв, и нам нужно восстановить силы. Нужно сосредоточиться на позитивных момента. Многие ребята уедут в сборные, но затем мы сможем перегруппироваться и попытать счастья снова, когда чемпионат возобновится», — заявил Поттер после матча.

«Челси» опустился на 8-е место. У него 21 очко после 14 матчей в АПЛ.