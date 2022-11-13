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    У «Спартака» есть шансы на чемпионство в РПЛ, считает Колосков

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    Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в нынешнем сезоне.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    В рамках 17‑го тура РПЛ «Спартак» в гостях обыграл столичный «Локомотив» со счетом 2:1.

    «Первую часть чемпионата "Спартак" блистательно провел. От команды не ждали такой уверенной игры, а они всех удивили. Абаскаль творит чудеса.

    Это самый сильный "Спартак" за последние 5 лет. Каждый игрок команды развивается при Абаскале — это самый большой успех главного тренера.

    Если так пойдет и дальше, то теоретические шансы на чемпионство у "красно‑белых" есть. Если не в этом сезоне, то в следующем», — приводит слова Колоскова Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» с 36 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 6 очков.

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