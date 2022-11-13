У «Спартака» есть шансы на чемпионство в РПЛ, считает Колосков

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС)оценил работу главного тренерав нынешнем сезоне.

В рамках 17‑го тура РПЛ «Спартак» в гостях обыграл столичный «Локомотив» со счетом 2:1.

«Первую часть чемпионата "Спартак" блистательно провел. От команды не ждали такой уверенной игры, а они всех удивили. Абаскаль творит чудеса.

Это самый сильный "Спартак" за последние 5 лет. Каждый игрок команды развивается при Абаскале — это самый большой успех главного тренера.

Если так пойдет и дальше, то теоретические шансы на чемпионство у "красно‑белых" есть. Если не в этом сезоне, то в следующем», — приводит слова Колоскова Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» с 36 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 6 очков.