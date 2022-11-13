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    «Фрайбург» разгромил «Унион» и вышел на 2-е место в Бундеслиге

    «Фрайбург» — «Унион»: счет 4:1, обзор голов

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    Программу 15-го тура чемпионата Германии завершал матч «Фрайбурга» и «Униона». Он завершился победой хозяев со счетом 4:1.

    «Фрайбург» разгромил «Унион» и вышел на 2-е место в Бундеслиге
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    В составе победителей хет-трик сделал Винченцо Грифо. Михаэль Грегорич довел дело до полного разгрома.

    Единственный гол у гостей забил Свен Михель. Это случилось в концовке встречи.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Унион 4:1
    Голы: 1:0 Винченцо Грифо (пенальти) (4'), 2:0 Винченцо Грифо (6'), 3:0 Винченцо Грифо (пенальти) (20'), 4:0 Михаэль Грегорич (45 + 1'), 4:1 Свен Михель (пенальти) (84') Фрайбург: Марк Флеккен, Лукас Кюблер (Роланд Шаллаи, 69'), Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Кильянн Сильдийя, Янник Кайтель, Николас Хефлер (Максимилиан Эггештайн, 69'), Кристиан Гюнтер, Рицу Доан (У Ен Чон, 76'), Михаэль Грегорич (Нильс Петерсен, 69'), Винченцо Грифо (Лукас Хёлер, 77') Унион: Кевин Бехренс (Свен Михель, 60'), Шеральдо Бекер (Пауль Еккель, 46'), Юлиан Рюэрсон (Нико Гисельман, 76'), Яник Хаберер (Милош Пантович, 77'), Пауль Зегуин, Генки Харагути (Мортен Торсби, 60'), Кристофер Триммель, Диогу Лейте, Робин Кнохе, Данило Дуки, Леннарт Грилль Предупреждение: Милош Пантович (79') Удаление: Диогу Лейте (19')
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