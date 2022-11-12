ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Букайо Сака«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Онлайн
  • 22:30
    • «Ньюкасл» выиграл у «Челси» и продлил серию до пяти побед подряд
  • 22:23
    • Два ассиста Мусиалы помогли «Баварии» победить «Шальке»
  • 21:31
    • Гол Исидора не спас «Локомотив» от поражения в матче со «Спартаком»
  • 19:56
    • Дубль Бентанкура принес «Тоттенхэму» волевую победу над «Лидсом»
  • 19:55
    • «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон», Нуньес оформил дубль
    Все новости спорта

    «Ньюкасл» выиграл у «Челси» и продлил серию до пяти побед подряд

    «Ньюкасл» — «Челси»: счет 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Челси
    В 16-м туре чемпионата Англии «Ньюкасл» на своем поле принял «Челси». Поединок завершился победой «сорок» с минимальным счетом 1:0.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Гола пришлось ждать 67 минут, пока Джо Уиллок не открыл счет в поединке. Ассистентом в эпизоде выступил Мигель Альмирон.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Челси 1:0
    Гол: 1:0 Джозеф Уиллок (67') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шёр, Свен Ботман (Мэтт Таргетт, 87'), Дэниел Бёрн, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Джозеф Уиллок (Джейкоб Мёрфи, 85'), Мигель Альмирон, Крис Вуд (Каллум Уилсон, 76'), Жоэлинтон Челси: Армандо Броя (Кай Хаверц, 73'), Мэйсон Маунт (Хаким Зиеш, 73'), Конор Галлахер, Lewis Hall (Марк Кукурелья, 73'), Матео Ковачич, Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик (Тьяго Силва, 7'), Калиду Кулибали, Трево Чалоба, Сесар Аспиликуэта (Кристиан Пулишич, 46'), Эдуард Менди Предупреждения: Жоржиньо (30'), Киран Триппьер (56'), Калиду Кулибали (89')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто станет потенциальным претендентом на титул чемпиона UFC в легком весе?
  • Порье — Чендлер. Прогноз и ставки
  • 1.47
    •
  • Как закончится столичное дерби на «ВТБ Арене»?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Канониры» быстро загонят «волков»
  • «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.11
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Завтра в 22:45
    •  1.47
  • Прогноз на матч Порье — Чендлер
  • Бокс
  • Завтра в 07:10
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры