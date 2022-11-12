«Ньюкасл» — «Челси»: счет 1:0, обзор гола

Гола пришлось ждать 67 минут, пока Джо Уиллок не открыл счет в поединке. Ассистентом в эпизоде выступил Мигель Альмирон.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ньюкасл — Челси 1:0
Гол: 1:0 Джозеф Уиллок (67') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шёр, Свен Ботман (Мэтт Таргетт, 87'), Дэниел Бёрн, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Джозеф Уиллок (Джейкоб Мёрфи, 85'), Мигель Альмирон, Крис Вуд (Каллум Уилсон, 76'), Жоэлинтон Челси: Армандо Броя (Кай Хаверц, 73'), Мэйсон Маунт (Хаким Зиеш, 73'), Конор Галлахер, Lewis Hall (Марк Кукурелья, 73'), Матео Ковачич, Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик (Тьяго Силва, 7'), Калиду Кулибали, Трево Чалоба, Сесар Аспиликуэта (Кристиан Пулишич, 46'), Эдуард Менди Предупреждения: Жоржиньо (30'), Киран Триппьер (56'), Калиду Кулибали (89')