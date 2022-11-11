Емельяненко заявил, что не вызывал Дзюбу на бой

Российский боецотказался от своих слов о том, что он хочет провести бой против экс-капитана сборной России по футболу

«Емельяненко — Дзюба. Дело начинает принимать серьезные обороты! Отвечаю комментаторам и тем, кто уже дал интервью по этому поводу: Александр Емельяненко никого не вызывал, он дал ответ на интервью Владимира Хрюнова.

А тренер Дзюбы, и по совместительству тренер Александра Волкова вообще предположил, что "Емельяненко хочет хайпануть на фамилии Дзюбы". Хотя судя по запросам Яндекса и Гугл, хайповать нужно Дзюбе», — написал Емельяненко в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее в ноябре Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».