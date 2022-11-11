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    Емельяненко заявил, что не вызывал Дзюбу на бой

    Футбол Артём Дзюба Футбол России
    Российский боец Александр Емельяненко отказался от своих слов о том, что он хочет провести бой против экс-капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Емельяненко — Дзюба. Дело начинает принимать серьезные обороты! Отвечаю комментаторам и тем, кто уже дал интервью по этому поводу: Александр Емельяненко никого не вызывал, он дал ответ на интервью Владимира Хрюнова.

  • «За всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд — он получит хороший апперкот». Емельяненко хочет подраться с Дзюбой
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    • А тренер Дзюбы, и по совместительству тренер Александра Волкова вообще предположил, что "Емельяненко хочет хайпануть на фамилии Дзюбы". Хотя судя по запросам Яндекса и Гугл, хайповать нужно Дзюбе», — написал Емельяненко в своем телеграм-канале.

    Напомним, ранее в ноябре Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».

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