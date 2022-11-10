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    Семак: Чистяков готовится к следующему матчу. Не сомневаюсь в его профессиональных качествах

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с защитником Дмитрием Чистяковым, который допустил несколько серьезных ошибок в матче с «Ахматом» (1:2).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Что касается Дмитрия Чистякова, то я нисколько не сомневаюсь в его человеческих и профессиональных качествах. Неудачные игры или ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет.

    Да, это была неудачная игра, но Дима готовится дальше, в том же режиме, в каком он готовился и ранее. Он не пропустил ни одного занятия, а те вопросы, которые возникли у руководства, были оперативно решены в течение одного выходного дня.

    Дима не пропустил ни одной тренировки, все время находился с командой и готовится к предстоящему матчу.

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    • У нас есть, кому играть, есть здоровая конкуренция, и каждый игрок должен по максимуму пользоваться своими шансами. Вот так вся ситуация выглядит в моих глазах», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    В субботу, 12 ноября, «Зенит» сыграет на выезде с московским «Торпедо».

    Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» подозревает, что Чистяков умышленно плохо сыграл с «Ахматом». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что вина во втором голе грозненцев «на все сто» на 28-летнем защитнике.

    Позднее игрока в соцсетях публично поддержали бывшие и действующие одноклубники — вратари Михаил Кержаков и Даниил Одоевский, защитник Арсен Адамов, полузащитник Далер Кузяев и экс-одноклубник Магомед Оздоев (сейчас в турецком «Фатих Карагюмрюк»).

    Поражение от «Ахмата» стало первым для «Зенита» в текущем чемпионате России.

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