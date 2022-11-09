Генич о Чистякове: Очень обидно за российских игроков «Зенита». С бразильцами Семак так бы не поступил

Известный комментаторподелился мнением о ситуации, в которой оказался защитник «Зенита»

Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» подозревает, что Чистяков умышленно плохо сыграл с «Ахматом» (1:2). Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что вина во втором голе грозненцев «на все сто» на 28-летнем защитнике.

«Я подпишусь под каждым словом Семака в этом матче, который сказал про безобразный первый тайм, что не вошли в игру, посетовал на большое количество брака. Конечно, самоуспокоенность у "Зенита" есть.

Плюс у "Зенита" нет возбуждения на соперника, который не идет рядом с ним и не дышит ему в спину. Я не сомневаюсь: будь на месте "Ахмата" какой-нибудь "Краснодар" или даже "Локомотив", пусть и находящийся сейчас в плохом состоянии, или "Спартак", или ЦСКА, "Зенит" вышел бы с совсем другим настроем.

Но когда у тебя такой гандикап перед соперниками, и ты год не проигрываешь дома, ты выходишь на матч, поглядывая на соперника немного свысока. Тем более, за таким как "Ахмат", при всем к нему уважении. Но когда ты пропускаешь два быстрых гола после индивидуальных ошибок, ментально собраться очень тяжело.

В любом случае, мне очень обидно за российских игроков в составе "Зенита". Очень важно и круто держать раздевалку, мотивировать бразильцев, чтобы они не бросали играть, несмотря на свое превосходство над остальными. Но вешать всех собак на Чистякова не совсем правильно. И менять его в первом тайме — тоже не совсем корректный подход по отношению к игроку.

Я думаю, что с любым бразильцем Сергей Богданович так бы не поступил. И ни с каким бы легионером он не поступил так, как с Мостовым, когда сделал обратную замену. Поэтому российские игроки, подписывая контракт с "Зенитом", должны принимать правила игры — к ним будет особый подход», — сказал Генич в интервью Геннадию Орлову.

Комментатор Геннадий Орлов после игры сообщил о возможном переходе Чистякова в «Ахмат», а генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что игрок выведен из состава команды.

Позднее игрока в соцсетях публично поддержали бывшие и действующие одноклубники — вратари Михаил Кержаков и Даниил Одоевский, защитник Арсен Адамов, полузащитник Далер Кузяев и экс-одноклубник Магомед Оздоев (сейчас в турецком «Фатих Карагюмрюк»).

Поражение от «Ахмата» стало первым для «Зенита» в текущем чемпионате России.