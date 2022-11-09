Нигматуллин: С Галактионовым «Локомотив» может проиграть битву за выживание

Бывший голкипер «Локомотива»скептически относится к тому, что новым главным тренером «железнодорожников» может стать

В настоящее время Галактионов возглавляет «Пари НН».

«Наверное, никогда не смирюсь с тем, как "Локомотив" разбазаривает все, что было нажито непосильным трудом. Разбазаривает именно историю, авторитет и силу команды. Сейчас клуб никто серьезно не воспринимает из-за неадекватных решений.

Почему руководство считает, что тренер, который борется за выживание с "Пари НН", будет бороться за медали с "Локомотивом"? Не вижу логики.

Судя по всему, так и произойдет — назначат Галактионова. Но боюсь, что "Локомотив" продолжит бороться за выживание. Даже может проиграть эту битву», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 16-ти туров.