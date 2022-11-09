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    Нигматуллин: С Галактионовым «Локомотив» может проиграть битву за выживание

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    Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин скептически относится к тому, что новым главным тренером «железнодорожников» может стать Михаил Галактионов.

    Руслан Нигматуллин
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    Руслан Нигматуллин

    В настоящее время Галактионов возглавляет «Пари НН».

    «Наверное, никогда не смирюсь с тем, как "Локомотив" разбазаривает все, что было нажито непосильным трудом. Разбазаривает именно историю, авторитет и силу команды. Сейчас клуб никто серьезно не воспринимает из-за неадекватных решений.

    Почему руководство считает, что тренер, который борется за выживание с "Пари НН", будет бороться за медали с "Локомотивом"? Не вижу логики.

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    • Судя по всему, так и произойдет — назначат Галактионова. Но боюсь, что "Локомотив" продолжит бороться за выживание. Даже может проиграть эту битву», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

    «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 16-ти туров.

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