Защитник «Локомотива»: Летом все реально были заряжены на борьбу с «Зенитом», а не за выживание

Защитник «Локомотива»признался, что перед началом сезона в команде были настроены на борьбу за чемпионский титул.

«Локомотив» занимает 14-е место в таблице РПЛ после 15-ти туров.

«По предсезонным сборам ничто не предвещало такого результата. Мы провели пару игр и выглядели очень свежо: были победы, все чувствовали уверенность в своих силах. Но потом что-то пошло не так, все покатилось комом — и теперь мы 14-е...

Руководство и тренерский штаб говорили то же самое, что мы поборемся с "Зенитом" за чемпионство, настраивали нас на такой сценарий, придавали уверенность. Все в команде реально были заряжены на борьбу с "Зенитом", а не за выживание — мы же представляем "Локомотив"...

Скажу так: все в команде пытаются исправить ситуацию. Обещаю, мы сделаем все, чтобы вернуть клуб на прежние позиции. Туда, где его привыкли видеть болельщики», — приводит слова Магкеева «Спорт-Экспресс».