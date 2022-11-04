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    Защитник «Локомотива»: Летом все реально были заряжены на борьбу с «Зенитом», а не за выживание

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    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев признался, что перед началом сезона в команде были настроены на борьбу за чемпионский титул.

    Станислав Магкеев
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    Станислав Магкеев

    «Локомотив» занимает 14-е место в таблице РПЛ после 15-ти туров.

    «По предсезонным сборам ничто не предвещало такого результата. Мы провели пару игр и выглядели очень свежо: были победы, все чувствовали уверенность в своих силах. Но потом что-то пошло не так, все покатилось комом — и теперь мы 14-е...

    Руководство и тренерский штаб говорили то же самое, что мы поборемся с "Зенитом" за чемпионство, настраивали нас на такой сценарий, придавали уверенность. Все в команде реально были заряжены на борьбу с "Зенитом", а не за выживание — мы же представляем "Локомотив"...

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    • Скажу так: все в команде пытаются исправить ситуацию. Обещаю, мы сделаем все, чтобы вернуть клуб на прежние позиции. Туда, где его привыкли видеть болельщики», — приводит слова Магкеева «Спорт-Экспресс».

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