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    СМИ: Галактионов возглавит «Локо» после матча «Пари НН» с «Ахматом»

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    Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов приступит к работе в московском «Локомотиве» после матча нижегородцев с «Ахматом» в 17-м туре РПЛ.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Галактионов должен был возглавить "Локомотив" раньше, но в итоге стороны решили перенести это на ноябрь.

    11 ноября тренер проведет свой последний матч на посту "Пари НН" и возглавит Локомотив», — сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

    Таким образом, первым матчем для 38-летнего специалиста во главе «Локо» станет игра против «Пари НН» в Кубке России 18 ноября.

    После 15 туров Мир РПЛ «Локомотив» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Пари НН» идет 12-м с 13 баллами.

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