СМИ: Галактионов возглавит «Локо» после матча «Пари НН» с «Ахматом»

Главный тренерприступит к работе в московскомпосле матча нижегородцев св 17-м туре РПЛ.

«Галактионов должен был возглавить "Локомотив" раньше, но в итоге стороны решили перенести это на ноябрь.

11 ноября тренер проведет свой последний матч на посту "Пари НН" и возглавит Локомотив», — сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

Таким образом, первым матчем для 38-летнего специалиста во главе «Локо» станет игра против «Пари НН» в Кубке России 18 ноября.

После 15 туров Мир РПЛ «Локомотив» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Пари НН» идет 12-м с 13 баллами.