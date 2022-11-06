«Динамо» Мх — «Рубин»: счет матча 0:1, обзор гола

Махачкалинскоепотерпело домашнее поражение от казанского(0:1) в матче 13-го тура Первой лиги.

Единственный мяч был забит на 87-й минуте. Кагермазов неудачно сыграл головой, подарив мяч Муллину, который не переиграл 1 на 1 Терновского, но первым на добивании оказался Джоэль Фамейе.

Футбол. Россия. ФНЛ Динамо-Махачкала — Рубин 0:1 Гол: 0:1 Джоэль Фамейе (87') Динамо-Махачкала: Ternovskiy D., Abduragimov R. (Dibirgadzhiev J., 71'), Alibekov M., Gadzhiev A. (Lysenko S., 86'), Никита Глушков (Atabaev E., 71'), Isaev S. (Magomedov R., 46'), Kagermazov S., Khalimbekov R. (Gasanov S., 46'), Krasilnichenko O., Shumakhov I., Yusupov Z. Рубин: Юрий Дюпин, Марат Апшацев (Dzagoev A., 83'), Bezrukov R., Джоэль Фамейе, Ленар Фаттахов (Артём Попов, 53'), Игорь Горбунов, Дмитрий Кабутов, Kostyukov M. (Камиль Муллин, 64'), Александр Мартынович, Teslenko E., Александр Зотов Предупреждения: Alibekov M. (20'), Марат Апшацев (76')

Казанцы набрали 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. «Динамо» идет на 11-й строчке (22 очка).