«Спартак» и «Сочи» сыграли вничью

Московскийсыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата России.

Матч в Сочи завершился со счетом 1:1.

Красно-белые вышли вперед уже на седьмой минуте, когда ворота хозяев поразил Квинси Промес.

Сочинцы забили ответный мяч за минуту до перерыва — отличился защитник Кирилл Заика.

В середине первого тайма арбитр встречи Артем Чистяков не стал удалять с поля Александра Соболева за удар локтем в ухо полузащитнику южан Артуру Юсупову. К тому моменту у нападающего «Спартака» уже была желтая карточка.

«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ — 33 очка. «Сочи» находится на девятой строчке — 22 очка.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Сочи» встретится с «Химками».