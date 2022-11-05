«Спартак» и «Сочи» сыграли вничью

«Сочи» ни разу не проигрывал на своем поле в текущем сезоне РПЛ Фото: twitter.com/fcsm_official
Матч в Сочи завершился со счетом 1:1.
Красно-белые вышли вперед уже на седьмой минуте, когда ворота хозяев поразил Квинси Промес.
Сочинцы забили ответный мяч за минуту до перерыва — отличился защитник Кирилл Заика.
В середине первого тайма арбитр встречи Артем Чистяков не стал удалять с поля Александра Соболева за удар локтем в ухо полузащитнику южан Артуру Юсупову. К тому моменту у нападающего «Спартака» уже была желтая карточка.
«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ — 33 очка. «Сочи» находится на девятой строчке — 22 очка.
В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Сочи» встретится с «Химками».
Футбол. Россия. Премьер-лига
Сочи — Спартак 1:1
Голы: 0:1 Квинси Промес (7'), 1:1 Zaika K. (44') Сочи: Жоаозиньо (Кирилл Кравцов, 81'), Артём Макарчук, Margasov T., Георгий Мелкадзе, Иван Миладинович, Тимофей Шипунов (Владислав Сарвели, 41'), Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Николай Заболотный, Zaika K. (Sissako M., 63') Спартак: Даниил Денисов (Леон Классен, 88'), Георгий Джикия, Михаил Игнатов (Антон Зиньковский, 73'), Даниил Хлусевич, Павел Маслов, Шамар Николсон (Павел Мелёшин, 73'), Квинси Промес, Данил Пруцев, Александр Селихов, Александр Соболев (Руслан Литвинов, 58'), Роман Зобнин Предупреждения: Александр Соболев (10'), Даниил Хлусевич (37')