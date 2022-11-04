Гендиректор «Буде-Глимт»: Не слышал о том, что Хайкин не хочет продлевать с нами контракт

Генеральный директор «Буде-Глимт»прокомментировал заявление голкипераоб уходе из норвежского клуба.

Хайкин ранее заявил, что не будет продлевать контракт с «Буде-Глимт». Россиянин намерен покинуть команду в конце года.

«Я не знаю ничего о том, что Никита Хайкин собирается покидать "Буде-Глимт". Его контракт действует до первого января 2023 года, поэтому не могу сказать чего-то большего.

Хайкин не хочет продлевать с нами контракт? От него я это не слышал. "Буде" доволен Никитой, и нет никаких предпосылок, чтобы мы не продлим нашего основного голкипера.

Останется ли он в нашем клубе? Я не знаю. У нас нет никаких разногласий и конфликтов. Хайкин доволен всем в "Буде-Глимт", но что будет с его будущим, я сказать не могу», — приводит слова Томассона Sport24.