Два топ-клуба АПЛ хотят приобрести Кварацхелию

Как минимум два клуба английской Премьер-лиги проявляют серьезный интерес к вингеру «Наполи»

По информации Evening Standard, возможность приобретения грузинского футболиста рассматривают «Ливерпуль» и «Челси».

Отмечается, что за трансфер Хвичи им придется заплатить не менее 86 миллионов фунтов.

Между тем, известный итальянский журналист Николо Скира утверждает, что своих скаутов на матчи с участием Кварацхелии отправляли не только «Челси» и «Ливеруля». 21-летний атакующий полузащитник также интересен мадридскому «Реалу», «Тоттенхэму» и «Манчестер Сити».

При этом руководство «Наполи» в ближайшее время не намерено продавать Кварацхелию.

Кварацхелия провел в текущем чемпионате Италии 12 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.