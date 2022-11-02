Клопп о Кварацхелии: Он нахален и по-настоящему быстр

Главный тренер «Ливерпуля»после победы над «Наполи» (2:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов оценил игру полузащитника итальянской команды

«Знаю, что все будут обсуждать одну или две ситуации, когда Трент пытался опередить его, а мяч пролетал мимо него.

Но этот парень очень хорош и по-настоящему быстр. Против Кварацхелии иногда нужно обороняться в несколько человек. Если он получает преимущество при первом движении, то все, ты уже его упустил.

Нужно пытаться встречать Хвичу еще до того, как он коснулся мяча. Но если ты не можешь сделать это, то должен действовать осторожно, ведь у него есть скорость. Он нахален — проходит с разных сторон, и это очень осложняет ситуацию.

Это хороший игрок. Думаю, Трент отлично справился против него. Трент действительно был в огне. Он не расстроился из-за пары ситуаций, в которых действовал не лучшим образом, остался в игре. Мне понравился матч в исполнении Трента», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».