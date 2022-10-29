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    Нойер может пропустить чемпионат мира в Катаре из-за травмы

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    Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рискует пропустить чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщил главный тренер мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    Нойер не играет с 8 октября из-за травмы плеча.

    «Я не могу однозначно сказать, что он пропустит чемпионат мира, но и не могу сказать, что он не сыграет на турнире.

    Плечо — сложная область с суставами, и Нойеру нужен отдых.

    Я не ожидаю, что он вернется к нам до чемпионата мира. Мы делаем все, чтобы вернуть его, но я не уверен в этом», — сказал Нагельсманн, слова которого приводит Bild.

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 октября. Сборная Германии на групповом этапе сыграет с командами Испании, Коста-Рики и Японии.

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