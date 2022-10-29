Нойер может пропустить чемпионат мира в Катаре из-за травмы

Голкипер «Баварии» и сборной Германиирискует пропустить чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщил главный тренер мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн.

Нойер не играет с 8 октября из-за травмы плеча.

«Я не могу однозначно сказать, что он пропустит чемпионат мира, но и не могу сказать, что он не сыграет на турнире.

Плечо — сложная область с суставами, и Нойеру нужен отдых.

Я не ожидаю, что он вернется к нам до чемпионата мира. Мы делаем все, чтобы вернуть его, но я не уверен в этом», — сказал Нагельсманн, слова которого приводит Bild.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 октября. Сборная Германии на групповом этапе сыграет с командами Испании, Коста-Рики и Японии.