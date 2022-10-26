Орлов о Чалове: Если будет предложение от «Венеции», почему бы не уехать

Известный комментаторпрокомментировал информацию о том, что итальянскаяхочет приобрести форварда ЦСКА

«Чалов раскрепостился, стал увереннее в себе. Европейский опыт сказывается — так всегда и было. Многие наши игроки закрепощены.

Западная жизнь, пускай меня простят за этот образ, позволяет человеку чувствовать себя свободным. В таких условиях развивается чувство собственного достоинства. Сейчас у Чалова я его вижу. Это все проявляется в игре. Дай бог, чтобы все подражали ему.

Пишут, что он может уехать играть в Италию? Если будет предложение, почему бы не уехать. Здесь опять вопрос чувства собственного достоинства. Посмотрите, какое оно у бразильцев в "Зените". Нашим игрокам нужно поучиться у них раскрепощенности и свободе на футбольном поле», — приводит слова Орлова Sport24.

Чалов в текущем сезоне провел за ЦСКА 16 матчей, в которых забил 11 мячей.