Мостовой: Чалов не потянет уровень Серии А

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал информацию о том, что итальянскаяхочет приобрести форварда ЦСКАи нападающего «Адана Демирспор»

«Чалову не стоит переходить в "Венецию". Он пойдёт на понижение — Серия Б и команда в конце таблицы. Если бы хотя бы за повышение боролись, а так логики никакой нет.

Потянул бы Чалов уровень Серии А? Нет. Он был в "Базеле": сыграл три-четыре матча, а потом на лавку сел. В Италии если не забьешь, то просто посадят на лавку — и всё», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, в составе «Венеции» выступает российский полузащитник Денис Черышев. В текущем сезоне клуб играет в Серии Б и после 10 туров занимает в турнирной таблице 17-е место.