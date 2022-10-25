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    Мостовой: Чалов не потянет уровень Серии А

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что итальянская «Венеция» хочет приобрести форварда ЦСКА Федора Чалова и нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбу.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Чалову не стоит переходить в "Венецию". Он пойдёт на понижение — Серия Б и команда в конце таблицы. Если бы хотя бы за повышение боролись, а так логики никакой нет.

    Потянул бы Чалов уровень Серии А? Нет. Он был в "Базеле": сыграл три-четыре матча, а потом на лавку сел. В Италии если не забьешь, то просто посадят на лавку — и всё», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

  • «Венеция» заинтересована в подписании Чалова и Дзюбы
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    • Напомним, в составе «Венеции» выступает российский полузащитник Денис Черышев. В текущем сезоне клуб играет в Серии Б и после 10 туров занимает в турнирной таблице 17-е место.

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