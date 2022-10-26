«Аякс» — «Ливерпуль»: прогноз, составы, коэффициенты

Тренерские штабы амстердамскогоогласили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Аякс»: Пасвеер, Санчес, Блинд, Тимбер, Басси, Классен, Альварес, Тадич, Бергейс, Бергвейн, Бробби.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Эллиотт, Фирмино, Салах, Нуньес.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 1.98, на успех «Аякса» — 3.72, на ничью — 4.24. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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