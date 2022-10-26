«Аякс» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 октября, начало — в 22:00 мск. «Аякс» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

Амстердамцы в Лиге чемпионов проваливаются. «Аякс» по итогам четырех туров находится на 3 месте, набрав лишь 3 очка.

В минувшем туре «Аякс» потерпел болезненное поражение. Команда ничего не смогла противопоставить «Наполи» (4:2).

Коэффициенты матча Аякс — Ливерпуль 1X2Новым игрокам 3.854.101.83Фрибет$40

Правда, после той неудачи амстердамцы выиграли два матча в своем чемпионате. Причем разница мячей в них впечатляет — 11:2.

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«Аякс» наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот англичан. Теоретически голландцы еще могут сбросить мерсисайдцев со второй строчки.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы пока вторые, имея в своем активе 9 очков. Разумеется, в этой встрече «Ливерпуль» вполне устроит даже ничья.

При этом англичанам явно не хватает стабильности. «Ливерпуль» все никак не обретет свои лучшие кондиции.

Вот и свой последний поединок команда Клоппа полностью провалила. Мерсисайдцы минимально уступили аутсайдеру АПЛ «Ноттингем Форест».

В этом поединке «Ливерпуль» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Подбор игроков у Клоппа прекрасный.

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.86, ничью букмекеры предлагают взять за 4.24, а победу «Аякса» — за 4.14.

«Аякс» постарается зацепиться за шансы на плей-офф. Мерсисайдцы крайне нестабильны .

Голландцы наверняка будут активно атаковать, и должны, как минимум, не уступить. Наши прогноз и ставка — Победа «Аякса» или ничья с коэффициентом 2.05.