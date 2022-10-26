«Аякс»
Амстердамцы в Лиге чемпионов проваливаются. «Аякс» по итогам четырех туров находится на 3 месте, набрав лишь 3 очка.
В минувшем туре «Аякс» потерпел болезненное поражение. Команда ничего не смогла противопоставить «Наполи» (4:2).
Коэффициенты матча Аякс — Ливерпуль
Правда, после той неудачи амстердамцы выиграли два матча в своем чемпионате. Причем разница мячей в них впечатляет — 11:2.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Аякс» наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот англичан. Теоретически голландцы еще могут сбросить мерсисайдцев со второй строчки.
«Ливерпуль»
Мерсисайдцы пока вторые, имея в своем активе 9 очков. Разумеется, в этой встрече «Ливерпуль» вполне устроит даже ничья.
При этом англичанам явно не хватает стабильности. «Ливерпуль» все никак не обретет свои лучшие кондиции.
Вот и свой последний поединок команда Клоппа полностью провалила. Мерсисайдцы минимально уступили аутсайдеру АПЛ «Ноттингем Форест».
В этом поединке «Ливерпуль» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Подбор игроков у Клоппа прекрасный.
Прогноз и ставка
На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.86, ничью букмекеры предлагают взять за 4.24, а победу «Аякса» — за 4.14.
«Аякс» постарается зацепиться за шансы на плей-офф. Мерсисайдцы
Голландцы наверняка будут активно атаковать, и должны, как минимум, не уступить. Наши прогноз и ставка — Победа «Аякса» или ничья с коэффициентом 2.05.