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    «Ливерпулю» победы не видать

    «Аякс» — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига чемпионов, 26 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Ливерпуль»
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    Джордан Хендерсон
    «Аякс» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 октября, начало — в 22:00 мск. «Аякс» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 26 Октября 2022 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 22:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    «Аякс»

    Амстердамцы в Лиге чемпионов проваливаются. «Аякс» по итогам четырех туров находится на 3 месте, набрав лишь 3 очка.

    В минувшем туре «Аякс» потерпел болезненное поражение. Команда ничего не смогла противопоставить «Наполи» (4:2).

    Коэффициенты матча Аякс — Ливерпуль

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    Правда, после той неудачи амстердамцы выиграли два матча в своем чемпионате. Причем разница мячей в них впечатляет — 11:2.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Аякс» наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот англичан. Теоретически голландцы еще могут сбросить мерсисайдцев со второй строчки.

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы пока вторые, имея в своем активе 9 очков. Разумеется, в этой встрече «Ливерпуль» вполне устроит даже ничья.

    При этом англичанам явно не хватает стабильности. «Ливерпуль» все никак не обретет свои лучшие кондиции.

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  • Вчера

    • Вот и свой последний поединок команда Клоппа полностью провалила. Мерсисайдцы минимально уступили аутсайдеру АПЛ «Ноттингем Форест».

    В этом поединке «Ливерпуль» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Подбор игроков у Клоппа прекрасный.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.86, ничью букмекеры предлагают взять за 4.24, а победу «Аякса» — за 4.14.

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    «Аякс» постарается зацепиться за шансы на плей-офф. Мерсисайдцы крайне нестабильны.

    Голландцы наверняка будут активно атаковать, и должны, как минимум, не уступить. Наши прогноз и ставка — Победа «Аякса» или ничья с коэффициентом 2.05.

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    «Аякс» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 26.10.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпулю» победы не видать
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