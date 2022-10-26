Сегодня в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов в группе А на «Амстердам Арене» сойдутся «Аякс» и «Ливерпуль». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Аякс»

Амстердамцы еще не потеряли шансы на выход в плей-офф, но у подопечных Альфреда Шредера больше нет права на ошибку. «Красно-белые» занимают третью позицию в группе с 3-мя очками и на 6 баллов отстают от «Ливерпуля». Только победа в сегодняшнем матче сохранит для «Аякса» теоретические шансы на участие в 1/8 финала главного европейского турнира. За 4 тура амстердамцы выиграли только раз — это произошло в матче первого тура, когда «красно-белые» дома разгромили шотландский «Рейнджерс» (4-0). Далее «Аякс» так и не смог набрать ни одного очка, уступив «Ливерпулю» на «Энфилде» (1-2) и дважды проиграв итальянскому «Наполи» (1-6 дома и 2-4 в гостях).

В чемпионате Нидерландов «Аякс» лидирует с четырехочковым отрывом от ПСВ, набрав 28 баллов после 11-ти матчей. В предыдущем туре Эредивизи амстердамцы уверенно переиграли на выезде «Валвейк» (1-4), одержав третью победу подряд в турнире.

«Ливерпуль»

«Мерсисайдцы» находятся одной ногой в плей-офф и сегодня матч против «Аякса» для подопечных Юргена Клоппа может стать определяющим. «Ливерпуль» идет вторым, набрав 9 баллов, и чтобы гарантировать себе место среди 16 лучших клубов в плей-офф «красным» сегодня достаточно сыграть вничью. После разгромного поражения в стартовом туре Лиги чемпионов от «Наполи» на выезде (1-4) «Ливерпуль» одержал три победы подряд. Сначала коллектив Юргена Клоппа дома вырвал победу у «Аякса» (2-1), а затем дважды разгромил «Рейнджерс» (2-0 дома и 7-1 на выезде).

В АПЛ «Ливерпуль» продолжает выступать нестабильно. «Мерсисайдцы» в последнем туре не смогли справиться с последней командой чемпионата, уступив на выезде «Ноттингем Форрест» (0-1). Это поражение стало для «Ливерпуля» третьим с начала сезона и теперь команда занимает лишь 8-е место в турнирной таблице, набрав 16 баллов.

Личные встречи

В пяти последних матчах на счету «Ливерпуля» три победы, один раз успех праздновал «Аякс». Еще в одной встрече между командами была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аякс» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.05.