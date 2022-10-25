«Арсенал» теряет очки, МС подбирается вплотную

Игровой день в английской Премьер-лиге запомнился потерей очков лидера «Арсенала». Этой ситуацией воспользовался «Манчестер Сити». «Небесно-голубые» подобрались на расстоянии двух очков.

Изменения в турнирной таблице

Топ-3 без изменений. «Арсенал» — первый. «Манчестер Сити» — второй, а «Тоттенхэм» — третий.

«Ньюкасл» ворвался в Топ-4 АПЛ, сместив сразу две команды: «Челси» (5 место) и МЮ (6 место).

Вверх взлетел и «Фулхэм» (7 место). Команда обошла «Ливерпуль» (8 место) в турнирной таблице.

Календарь и таблица АПЛ

Изменения коснулись и зоны вылета. Покинули опасную зону «лисы» из «Лестера» (с 19-го на 17-е). Компанию «Вулверхэмптону» и «Форесту» в зоне аутсайдеров теперь составляет «Лидс».

Победная серия прервана

+4. Столько побед подряд лидер чемпионата «Арсенал» одержал в английской Премьер-лиге, после поражения от МЮ. До этого у «пушкарей» выигрышная серия длилась 5 матчей.

И вот «канониры» дали снова маху, во второй раз в этом сезоне. На этот раз, нет не поражение, а ничья.

В гостях «Арсенал» упустил победу в поединке с «Саутгемптоном» (1:1). На гол Гранита Джака на 11-й минуте, «святые» ответили взятием ворот в исполнении Армстронга.

Ничья сохранила лондонскому клубу лидерство в АПЛ. «Арсенал» набрал 28 очков, но подпустил к себе прселедователя в лице действующего чемпиона — МС.

Великолепная шестёрка

Чемпион Англии сократил отставание от лидера на два балла. «Манчестер Сити» дома переиграл «чаек» из «Брайтона» со счётом 3:1.

За команду Гвардиолы голы забивали Кевин Де Брёйне и Эрлинг Холанн. У норвежского форварда дубль. «Сити» набрали 26 очков и закрепились на втором месте АПЛ.

Антонио Конте globallookpress.com

Снова дал маху «Тоттенхэм». «Шпоры» проигрывают второй матч подряд. В 13-м туре проиграли соседу по турнирной таблице «Ньюкаслу» (1:2).

Гандикапа у коллектива из Лондона теперь нет перед командами из первой шестёрки. «Тоттенхэм» остался с 23 очками, а «Ньюкасл» заработал 21 балл.

Рядом «Челси» (5 место) и «Манчестер Юнайтед» (6 место). Гранды английского футбола завершили свой поединок вничью (1:1).

Основные события матча произошли в концовке. Жоржиньо реализовал пенальти на 87-й минуте и вывел «аристократов» вперед.

На 94-й минуте Каземиро сравнял счет и спас «красных дьволов» от поражения.

Осечка «Ливерпуля»

Сенсационно поражение в туре потерпел «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» на выезде проиграли 20-й команде АПЛ «Ноттингем Форесту» (0:1).

Юргенн Клопп globallookpress.com

Таким образом комана Юргена Клоппа потеряла строчку и опустилась на 8 место турнирной таблицы.

Ситуация в зоне вылета

Этой победой «Форест» обострил борьбу в зоне вылета. Борьбой за выживание пока сложно назвать, так как большая часть чемпионата ещё впереди. И все может измениться.

Итак, «Ноттингем Форест» остался с 9-ю очками. Столько же баллов у «Вулверхэмптона», который проиграл «Лестеру» (0:4) и у «Лидса», который уступил «Фулхэму» (2:3).

Ну а «Лестер» после крупной победы поднялся на спасительное 17 место в АПЛ. «Лисы» набрали 11 очков.

Что дальше?

Матчи 14 тура чемпионата Англии пройдут 29 и 30 октября. Лидер АПЛ — «Арсенал» учтёт ошибки и постарается взять максимальное количество очков в поединке против «Фореста». Этот поединок, пройдет в воскресенье, 30 октября.

В субботу, 29 октября «Ман Сити» отправится в гости к «Лестеру». Ну а «Тоттенхэм» будет гостить у «Борнмута».

Все прогнозы на АПЛ

В программе игрового дня также ждем битвы «Челси» с «Брайтоном», «Ливерпуля» с «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед» с «Вест Хэмом».