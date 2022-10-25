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    «Арсенал» теряет очки, МС подбирается вплотную

    АПЛ: Итоги 13-го тура

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    Эрлинг Холанн
    Игровой день в английской Премьер-лиге запомнился потерей очков лидера «Арсенала». Этой ситуацией воспользовался «Манчестер Сити». «Небесно-голубые» подобрались на расстоянии двух очков.

    Изменения в турнирной таблице

    Топ-3 без изменений. «Арсенал» — первый. «Манчестер Сити» — второй, а «Тоттенхэм» — третий.

    «Ньюкасл» ворвался в Топ-4 АПЛ, сместив сразу две команды: «Челси» (5 место) и МЮ (6 место).

    Вверх взлетел и «Фулхэм» (7 место). Команда обошла «Ливерпуль» (8 место) в турнирной таблице.

    Календарь и таблица АПЛ

    Изменения коснулись и зоны вылета. Покинули опасную зону «лисы» из «Лестера» (с 19-го на 17-е). Компанию «Вулверхэмптону» и «Форесту» в зоне аутсайдеров теперь составляет «Лидс».

    Победная серия прервана

    +4. Столько побед подряд лидер чемпионата «Арсенал» одержал в английской Премьер-лиге, после поражения от МЮ. До этого у «пушкарей» выигрышная серия длилась 5 матчей.

    И вот «канониры» дали снова маху, во второй раз в этом сезоне. На этот раз, нет не поражение, а ничья.

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  • 19/10/2022

    • В гостях «Арсенал» упустил победу в поединке с «Саутгемптоном» (1:1). На гол Гранита Джака на 11-й минуте, «святые» ответили взятием ворот в исполнении Армстронга.

    Ничья сохранила лондонскому клубу лидерство в АПЛ. «Арсенал» набрал 28 очков, но подпустил к себе прселедователя в лице действующего чемпиона — МС.

    Великолепная шестёрка

    Чемпион Англии сократил отставание от лидера на два балла. «Манчестер Сити» дома переиграл «чаек» из «Брайтона» со счётом 3:1.

    За команду Гвардиолы голы забивали Кевин Де Брёйне и Эрлинг Холанн. У норвежского форварда дубль. «Сити» набрали 26 очков и закрепились на втором месте АПЛ.

    Антонио Конте
    globallookpress.com

    Снова дал маху «Тоттенхэм». «Шпоры» проигрывают второй матч подряд. В 13-м туре проиграли соседу по турнирной таблице «Ньюкаслу» (1:2).

    Гандикапа у коллектива из Лондона теперь нет перед командами из первой шестёрки. «Тоттенхэм» остался с 23 очками, а «Ньюкасл» заработал 21 балл.

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    • Рядом «Челси» (5 место) и «Манчестер Юнайтед» (6 место). Гранды английского футбола завершили свой поединок вничью (1:1).

    Основные события матча произошли в концовке. Жоржиньо реализовал пенальти на 87-й минуте и вывел «аристократов» вперед.

    На 94-й минуте Каземиро сравнял счет и спас «красных дьволов» от поражения.

    Осечка «Ливерпуля»

    Сенсационно поражение в туре потерпел «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» на выезде проиграли 20-й команде АПЛ «Ноттингем Форесту» (0:1).

    Юргенн Клопп
    globallookpress.com

    Таким образом комана Юргена Клоппа потеряла строчку и опустилась на 8 место турнирной таблицы.

    Ситуация в зоне вылета

    Этой победой «Форест» обострил борьбу в зоне вылета. Борьбой за выживание пока сложно назвать, так как большая часть чемпионата ещё впереди. И все может измениться.

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    • Итак, «Ноттингем Форест» остался с 9-ю очками. Столько же баллов у «Вулверхэмптона», который проиграл «Лестеру» (0:4) и у «Лидса», который уступил «Фулхэму» (2:3).

    Ну а «Лестер» после крупной победы поднялся на спасительное 17 место в АПЛ. «Лисы» набрали 11 очков.

    Что дальше?

    Матчи 14 тура чемпионата Англии пройдут 29 и 30 октября. Лидер АПЛ — «Арсенал» учтёт ошибки и постарается взять максимальное количество очков в поединке против «Фореста». Этот поединок, пройдет в воскресенье, 30 октября.

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    В субботу, 29 октября «Ман Сити» отправится в гости к «Лестеру». Ну а «Тоттенхэм» будет гостить у «Борнмута».

    Все прогнозы на АПЛ

    В программе игрового дня также ждем битвы «Челси» с «Брайтоном», «Ливерпуля» с «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед» с «Вест Хэмом».

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