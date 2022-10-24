Гончаренко прокомментировал победу над «Крыльями»

Главный тренер «Урала»поделился мыслями после победы над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«К победам привыкнуть невозможно. Лучше победы может быть только следующая победа. Над нами довлел результат. Необходимо было взять эти три очка, и это закрепощало.

Казалось бы, соперник в меньшинстве, но мы совершали много простых ошибок. Им это позволяло держаться в игре. Потом мы организовали гол в свои ворота, это внесло нервозности в игру, но удержали победу и довольны, что три очка у нас есть.

Все такие матчи тяжелые, нервозные. Все 90 с плюсом минут держат в напряжении. Мы к концу матча начинаем больше нервничать, к сожалению.

Надеюсь, что с этими очками мы будем немного успокаиваться и больше контролировать игру в следующих матчах. Хотя уровень всех соперников достаточно высокий, и концентрацию надо держать», — сказал тренер екатеринбуржцев в интервью «Матч ТВ».