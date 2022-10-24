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    Гончаренко прокомментировал победу над «Крыльями»

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился мыслями после победы над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ.

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    «К победам привыкнуть невозможно. Лучше победы может быть только следующая победа. Над нами довлел результат. Необходимо было взять эти три очка, и это закрепощало.

    Казалось бы, соперник в меньшинстве, но мы совершали много простых ошибок. Им это позволяло держаться в игре. Потом мы организовали гол в свои ворота, это внесло нервозности в игру, но удержали победу и довольны, что три очка у нас есть.

    Все такие матчи тяжелые, нервозные. Все 90 с плюсом минут держат в напряжении. Мы к концу матча начинаем больше нервничать, к сожалению.

    Надеюсь, что с этими очками мы будем немного успокаиваться и больше контролировать игру в следующих матчах. Хотя уровень всех соперников достаточно высокий, и концентрацию надо держать», — сказал тренер екатеринбуржцев в интервью «Матч ТВ».

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