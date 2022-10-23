«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: счет матча 1:2, обзор голов

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от(1:2) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

«Сороки» открыли счет на 31-й минуте. Ошибся на выходе Льорис, подарив мяч Каллуму Уилссону, который выдержал паузу, после чего с дальней дистанции отправил снаряд в пустые ворота, эффектно перебросив голкипера.

На 40-й минуте гости удвоили свое преимущество. Триппьер на фланге отобрал мяч и отдал пас вперед на Мигеля Альмирона, который оторвался от Ленгле, ворвался в штрафную и с острого угла пробил точно под опорной ногой голкипера в сетку.

На 54-й минуте Сон Хын Мин с угла поля навесил на ближнюю штангу, где выиграл верх Ленгле и головой продлил на дальнюю. А там никто не смог помешать Гарри Кейну занести мяч головой в сетку с ближней дистанции.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Ньюкасл 1:2 Голы: 0:1 Каллум Уилсон (31'), 0:2 Мигель Альмирон (40'), 1:2 Гарри Кейн (54') Тоттенхэм: Уго Льорис, Давинсон Санчес (Мэтт Доэрти, 81'), Эрик Дайер, Клеман Лангле (Бен Дэвис, 81'), Эмерсон, Оливер Скипп (Лукас Моура, 66'), Ив Биссума, Родриго Бентанкур, Райан Сесеньон (Иван Перишич, 61'), Гарри Кейн, Сон Хын Мин Ньюкасл: Жоэлинтон, Каллум Уилсон (Крис Вуд, 88'), Мигель Альмирон, Джозеф Уиллок (Джейкоб Мёрфи, 75'), Бруно Гимарайнс (Джонджо Шелви, 89'), Шон Лонгстафф, Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Фабиан Шёр, Киран Триппьер, Ник Поуп Предупреждения: Родриго Бентанкур (31'), Райан Сесеньон (59'), Оливер Скипп (66'), Каллум Уилсон (68'), Ник Поуп (84'), Emerson Royal (90')

«Тоттенхэм» проиграл второй матч подряд и занимает третье место в АПЛ (23 очка). В следующем туре комнада сыграет на выезде с «Борнмутом» 29 октября.

Календарь и таблица АПЛ

«Ньюкасл» набрал 21 очко и поднялся на пятое место. 29 октября команда дома сыграет с «Астон Виллой».