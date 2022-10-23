«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: счет матча 1:2, обзор голов

«Сороки» открыли счет на 31-й минуте. Ошибся на выходе Льорис, подарив мяч Каллуму Уилссону, который выдержал паузу, после чего с дальней дистанции отправил снаряд в пустые ворота, эффектно перебросив голкипера.
На 40-й минуте гости удвоили свое преимущество. Триппьер на фланге отобрал мяч и отдал пас вперед на Мигеля Альмирона, который оторвался от Ленгле, ворвался в штрафную и с острого угла пробил точно под опорной ногой голкипера в сетку.
На 54-й минуте Сон Хын Мин с угла поля навесил на ближнюю штангу, где выиграл верх Ленгле и головой продлил на дальнюю. А там никто не смог помешать Гарри Кейну занести мяч головой в сетку с ближней дистанции.
«Тоттенхэм» проиграл второй матч подряд и занимает третье место в АПЛ (23 очка). В следующем туре комнада сыграет на выезде с «Борнмутом» 29 октября.
«Ньюкасл» набрал 21 очко и поднялся на пятое место. 29 октября команда дома сыграет с «Астон Виллой».