Ташуев: Задача «Ахмата» — выиграть матч против «Торпедо»

Главный тренер «Ахмата»поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Торпедо» в 14‑м туре МИР РПЛ.

«Чемпионат идет планомерно и нам важно набирать очки, потому что подобрались близко к пятерке, а это амбиции и максимализм. Это интересно ребятам и болельщикам. Любой матч в РПЛ тяжелейший, я не выделяю какой‑то один.

Матч с ЦСКА показал, что у "Торпедо" есть стилевая особенность, у команды достаточно агрессивный уровень борьбы за мяч. Такие же требования и у меня очень давно.

Понятно, что борьба за выживание иногда консолидирует команды, тем более много новичков, они злые, амбициозные. Будет матч непростой, но нашей задачей будет сделать всё, чтобы выиграть матч», — цитирует Ташуева пресс‑служба грозненцев.

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Ахмат» — «Торпедо» состоится 23 октября в Грозном в 19:00 по мск.