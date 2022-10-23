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    Ташуев: Задача «Ахмата» — выиграть матч против «Торпедо»

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Торпедо» в 14‑м туре МИР РПЛ.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Чемпионат идет планомерно и нам важно набирать очки, потому что подобрались близко к пятерке, а это амбиции и максимализм. Это интересно ребятам и болельщикам. Любой матч в РПЛ тяжелейший, я не выделяю какой‑то один.

    Матч с ЦСКА показал, что у "Торпедо" есть стилевая особенность, у команды достаточно агрессивный уровень борьбы за мяч. Такие же требования и у меня очень давно.

    Понятно, что борьба за выживание иногда консолидирует команды, тем более много новичков, они злые, амбициозные. Будет матч непростой, но нашей задачей будет сделать всё, чтобы выиграть матч», — цитирует Ташуева пресс‑служба грозненцев.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Ахмат» — «Торпедо» состоится 23 октября в Грозном в 19:00 по мск.

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