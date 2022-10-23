Добро пожаловать на стадион «Сент-Мэри», где в гости к «Саутгемптону» приедет лидер чемпионата — лондонский «Арсенал». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Саутгемптон»

«Святые» после 11-ти сыгранных матчей занимают 15-е место и всего лишь в двух очках находятся от зоны вылета. Всего на счету подопечных Ральфа Хазенхюттля 11 баллов: 3 победы, 2 ничьи и 6 поражений. После четырех поражений подряд «Саутгемптон» набрал 4 очка в двух последних турах. Сначала «святые» дома разошлись миром с «Вест Хэмом» (1:1), а в последнем туре с минимальным счетом обыграли на выезде «Борнмут» (1:0), одержав первую победу в чемпионате с 3 сентября. Общая разница забитых и пропущенных мячей команды на данный момент составляет 10-18.

«Арсенал»

Лондонский клуб по итогам 11-ти матчей продолжает удерживать лидерство в таблице АПЛ, набрав 27 очков. «Канониры» потерпели лишь одно поражение со старта сезона — в 6-м туре от «Манчестер Юнайтед» (1-3). Во всех остальных матчах подопечные Микеля Артеты неизменно праздновали успех, в том числе одержали победы в четырех последних встречах чемпионата. В предыдущем туре АПЛ «Арсенал» с минимальным счетом обыграл на выезде «Лидс» (1:0). Единственный мяч на свой счет записал Сака. В четверг «Арсенал» проводил перенесенный матч 2-го тура Лиги Европы с ПСВ (1:0). Одержав четвертую победу подряд, «канониры» обеспечили себе выход в плей-офф.

Личные встречи

В предыдущем сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами. На «Эмирейтс» «Арсенал» разгромил соперника со счетом (3-0), а на «Сент-Мэри» минимальную победу одержал «Саутгемптон» (1-0). Всего за 5 последних матчей на счету каждой из команд по две победы, еще в одной встрече была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саутгемптон» — «Арсенал» с коэффициентом 2.32.