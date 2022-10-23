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    «Арсенал» продлит победную серию?

    «Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.32) и ставки на чемпионат Англии 23 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Арсенал»
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    «Арсенал» набрал 12 очков и забил десять мячей в пяти выездных матчах АПЛ
    Лондонский «Арсенал» сыграет против «Саутгемптона» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:00 мск. «Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Октября 2022 года
    Саутгемптон
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

    Ранее на этой неделе «Саутгемптон» прервал безвыигрышную серию. «Саутгемптон» одержал гостевую победу над «Борнмутом» (1:0) благодаря голу Че Адамса.

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Арсенал Лондон

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    Кроме того, в минувшее воскресенье команда Ральфа Хазенхюттля сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    А перед этим у «Саутгемптона» было четыре поражения подряд. Но «святые», похоже, все-таки пришли в себя.

    «Арсенал»

    «Арсенал» тем временем по-прежнему находится на первой строчке, набрав в десяти играх 27 очков.

    Победная серия «канониров» в АПЛ составляет четыре матча. После поражения от «Манчестер Юнайтед» они выиграли у «Брентфорда», «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и «Лидса».

    Пока что «Арсенал» выглядит главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионский титул. Правда, пока не очень понятно, хватит ли команде Микеля Артеты сил на всю дистанцию.

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  • 19/10/2022

    • «Арсенал» набрал 12 очков и забил десять мячей в пяти выездных матчах АПЛ.

    Также стоит отметить, что с учетом всех турниров текущая победная серия «Арсенала» составляет уже восемь матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Саутгемптон» в этом матче можно поставить за 5.70, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Арсенала» — за 1.58.

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    В прошлом сезоне «канониры» проиграли на поле «Саутгемптона», но сейчас у них есть все шансы взять реванш. «Арсенал» Артеты действительно порой выглядит внушительно.

    Ставка — победа «Арсенала» + тотал больше 1,5 за 1.87.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Арсенала» в обоих таймах за 2.32.

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    «Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 23.10.2022. Прогнозы на футбол. «Арсенал» продлит победную серию?
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