«Саутгемптон»
«Саутгемптон» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.
Ранее на этой неделе «Саутгемптон» прервал безвыигрышную серию. «Саутгемптон» одержал гостевую победу над «Борнмутом» (1:0) благодаря голу Че Адамса.
Коэффициенты матча Саутгемптон — Арсенал Лондон
Кроме того, в минувшее воскресенье команда Ральфа Хазенхюттля сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1).
А перед этим у «Саутгемптона» было четыре поражения подряд. Но «святые», похоже, все-таки пришли в себя.
«Арсенал»
«Арсенал» тем временем по-прежнему находится на первой строчке, набрав в десяти играх 27 очков.
Победная серия «канониров» в АПЛ составляет четыре матча. После поражения от «Манчестер Юнайтед» они выиграли у «Брентфорда», «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и «Лидса».
Пока что «Арсенал» выглядит главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионский титул. Правда, пока не очень понятно, хватит ли команде Микеля Артеты сил на всю дистанцию.
«Арсенал» набрал 12 очков и забил десять мячей в пяти выездных матчах АПЛ.
Также стоит отметить, что с учетом всех турниров текущая победная серия «Арсенала» составляет уже восемь матчей.
Прогноз и ставка
На «Саутгемптон» в этом матче можно поставить за 5.70, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Арсенала» — за 1.58.
В прошлом сезоне «канониры» проиграли на поле «Саутгемптона», но сейчас у них есть все шансы взять реванш. «Арсенал» Артеты действительно порой выглядит внушительно.
Ставка — победа «Арсенала» + тотал больше 1,5 за 1.87.
Также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Арсенала» в обоих таймах за 2.32.