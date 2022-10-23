Лондонский «Арсенал» сыграет против «Саутгемптона» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:00 мск. «Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

Ранее на этой неделе «Саутгемптон» прервал безвыигрышную серию. «Саутгемптон» одержал гостевую победу над «Борнмутом» (1:0) благодаря голу Че Адамса.

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Кроме того, в минувшее воскресенье команда Ральфа Хазенхюттля сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

Все прогнозы на АПЛ

А перед этим у «Саутгемптона» было четыре поражения подряд. Но «святые», похоже, все-таки пришли в себя.

«Арсенал»

«Арсенал» тем временем по-прежнему находится на первой строчке, набрав в десяти играх 27 очков.

Победная серия «канониров» в АПЛ составляет четыре матча. После поражения от «Манчестер Юнайтед» они выиграли у «Брентфорда», «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и «Лидса».

Пока что «Арсенал» выглядит главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионский титул. Правда, пока не очень понятно, хватит ли команде Микеля Артеты сил на всю дистанцию.

«Арсенал» набрал 12 очков и забил десять мячей в пяти выездных матчах АПЛ.

Также стоит отметить, что с учетом всех турниров текущая победная серия «Арсенала» составляет уже восемь матчей.

Прогноз и ставка

На «Саутгемптон» в этом матче можно поставить за 5.70, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Арсенала» — за 1.58.

В прошлом сезоне «канониры» проиграли на поле «Саутгемптона», но сейчас у них есть все шансы взять реванш. «Арсенал» Артеты действительно порой выглядит внушительно.

Ставка — победа «Арсенала» + тотал больше 1,5 за 1.87.

Также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Арсенала» в обоих таймах за 2.32.