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    «Торино» разгромил «Читаделло» в Кубке Италии, Миранчук остался в запасе

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Торино
    В матче второго раунда Кубка Италии «Торино» одержал домашнюю победу над «Читаделло» — 4:0.

    «Торино»
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    «Торино»

    На 21-й минуте Влашич выполнил передачу на ход Радоньичу, который мощным ударом с дальней дистанции вколотил мяч в правую девятку.

    На 55-й минуте Пьетро Пеллегри успел к отскоку мяча в штрафной гостей и вколотил его в левый нижний угол ворот.

    На 76-й минуте Схюрс прорвался по центру к штрафной, покатил мяч на Войводу, а тот великолепной передачей пяткой отдал мяч Схюрсу, и ворвавшийся в штрафную Перр послал мяч низом под правую штангу.

    На 80-й минуте Адопо навесил с углового к линии вратарской, Зима выпрыгнул и головой вколотил мяч в ближний угол ворот.

    Футбол. Италия. Кубок
    Торино — Читтаделия 4:0
    Голы: 1:0 Неманья Радоньич (21'), 2:0 Пьетро Пеллегри (55'), 3:0 Перр Схюрс (76'), 4:0 Давид Зима (80') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Давид Зима, Перр Схюрс, Алессандро Буонджорно, Уилфрид Стефан Синго (Валентин Лацаро, 73'), Саша Лукич, Самуэле Риччи (Ndary Adopo, 73'), Мергим Войвода, Никола Влашич (Matthew Garbett, 81'), Неманья Радоньич (Янн Карамо, 62'), Пьетро Пеллегри (Demba Seck, 73') Читтаделия: Mamadou Tounkara (Giacomo Beretta, 46'), Andrea Magrassi, Carlos Embalo (Ignacio Lores Varela, 46'), Simone Branca, Андреа Данзи, Nicola Pavan (Valerio Mastrantonio, 62'), Gian Filippo Felicioli (Daniele Donnarumma, 37'), Domenico Frare, Дарио Дель Фабро, Tommaso Cassandro (Allessandro Mattioli, 76'), Luca Maniero II Предупреждение: Андреа Данзи (39')

    Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел весь матч в запасе. Команда Ивана Юрича вышла в следующий раунд турнира и узнает своего соперника в ходе жеребьевки.

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