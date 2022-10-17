Юран раскритиковал поведение Абаскаля в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер «Химок»прокомментировал эмоциональное поведение главного тренера «Спартака»в матче с(2:2).

«Я понимаю, когда это комментируют компетентные и заслуженные люди, которые в футболе более 20 лет. Они могут проводить какие-то параллели. Федотов в ЦСКА, а "Сочи" в нем остался? Когда человек далекий от футбола проводит такие параллели, то надо показывать уважение.

Перепалка вчера была. Абаскаль на пресс-конференции все сваливал на фэйр-плей. Есть же четкие футбольные правила, согласно которым мяч должен уйти за пределы поля. В том моменте игрок "Спартака" теряет мяч, а потом уже показывает фэйр-плей. Ну выбей его в аут, это же прописная истина. До этого ты чего этого не сделал? Пошла передача игроку, и "Спартак" пытается сохранить мяч, а потом теряет его. Выбейте сразу мяч, и какие вопросы?

Это дерби. Игрок ЦСКА забирает мяч и ведет атаку, а футболист "Спартака" совершает детскую ошибку. Нападающий доиграл момент, а тренер красно-белых начинает говорить о том, что если бы не это, то "Спартак" победил. Гильермо, ну ты подожди. Этими перепалками Абаскаль мне напоминает Тедеско. Федотов старше тебя и более заслуженный тренер, а ты такое начинаешь. Надо уважительнее относиться к коллегам.

Почему-то иностранцы в Европе так себя не ведут, а здесь приезжают и показывают такое. Ты сначала добейся чего-то серьезного в тренерской работе. Владимир Федотов в этом плане, наоборот, спокойный человек. Абаскалю надо вести себя посдержаннее. Ты проявляешь эмоции, а всю твою эмоциональность списывают на то, что ты испанец. А мы, российские тренеры, что, должны подстраиваться под это?», — приводит слова Юрана Sport24.