ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Спартак» Дерби нашей мечты. ЦСКА и «Спартак» устроили шоу на «ВЭБ Арене»
  • 12:02
    • Бензема согласовал с «Реалом» новый контракт
  • 11:46
    • АПЛ планирует провести предсезонный турнир в США летом 2023 года
  • 10:23
    • Чалов назвал странным судейство в матче со «Спартаком»
  • 07:29
    • Рублев поднялся на восьмое место в рейтинге АТР
    Все новости спорта

    Юран о судействе в московском дерби: Карасев отсудил матч ЦСКА и «Спартака» на высоком уровне

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак ЦСКА РПЛ Футбол России
    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).

    Сергей Юран
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Юран

    «Смотрел матч. Дерби мне понравилось. Виден был запредельный настрой как у ЦСКА, так и у "Спартака". Каждая из команд хотела подарить своим болельщикам праздник в виде победы над соперником.

    В первом тайме "Спартак" ходил по лезвию ножа, было много желтых карточек и борьбы. ЦСКА же доминировал в первой половине игры и воспользовался перенастроем спартаковцев.

    Во втором тайме красно-белые перестроились, а их тренерский штаб успокоил игроков. Тогда уже игра поменялась, начал доминировать "Спартак".

    В целом получился хороший матч, это настоящее дерби. Ничья — закономерный результат.

  • Дерби нашей мечты. ЦСКА и «Спартак» устроили шоу на «ВЭБ Арене»
  • Реакция спортивных СМИ на главное столичное дерби
  • Сегодня

    • Что касается судейства, то у меня не было никаких вопросов к Сергею Карасеву. Он отсудил это дерби на высоком уровне. Судья давал футболистам играть и делал предпосылки к красным карточкам в начале матча. Карасев ограничивался только горчичниками, тем самым, не сломал игру. Мы увидели спокойное и уверенное судейство», — приводит слова Юрана Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сампдория» не даст себя в обиду
  • «Сампдория» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • У «Динамо» больше шансов в столичном дерби?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Где Кокорин, там и голы?!
  • «Аполлон» — «Арис» Лимассол. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 17 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сампдория — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аполлон — Арис Лимассол
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лечче — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.50
  • Экспресс дня 18 октября
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры