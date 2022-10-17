Юран о судействе в московском дерби: Карасев отсудил матч ЦСКА и «Спартака» на высоком уровне

Бывший главный тренер «Химок»прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата России между(2:2).

«Смотрел матч. Дерби мне понравилось. Виден был запредельный настрой как у ЦСКА, так и у "Спартака". Каждая из команд хотела подарить своим болельщикам праздник в виде победы над соперником.

В первом тайме "Спартак" ходил по лезвию ножа, было много желтых карточек и борьбы. ЦСКА же доминировал в первой половине игры и воспользовался перенастроем спартаковцев.

Во втором тайме красно-белые перестроились, а их тренерский штаб успокоил игроков. Тогда уже игра поменялась, начал доминировать "Спартак".

В целом получился хороший матч, это настоящее дерби. Ничья — закономерный результат.

Что касается судейства, то у меня не было никаких вопросов к Сергею Карасеву. Он отсудил это дерби на высоком уровне. Судья давал футболистам играть и делал предпосылки к красным карточкам в начале матча. Карасев ограничивался только горчичниками, тем самым, не сломал игру. Мы увидели спокойное и уверенное судейство», — приводит слова Юрана Sport24.