«Бавария» — «Фрайбург»: счет матча 5:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Сане выполнил удар из штрафной площади гостей, Флеккен спас свою команду, но отбил мяч точно на голову Сержу Гнабри, который отправив мяч в сетку ворот.
На 33-й минуте Лерой Сане отдал скрытую передачу в штрафную площадь, где Эрик Шупо-Мотинг отлично открылся под передачу, отправив мяч в дальний угол ворот.
На 53-й минуте Шупо-Мотинг отлично разогнал атаку и выполнил передачу на Сане. Лерой отправил мяч в сетку ворот из-за пределов штрафной площади.
Спустя три минуты Садио Мане принял мяч в штрафной площади «Фрайбурга» после передачи из глубины поля от Сержа Гнабри. Мяч перелетел вратаря после мягкого парашютика.
А на 80-й минуте точный удар в нижний угол ворот от Марселя Забитцера поставил победную точку в матче.
«Бавария» набрала 19 очков и поднялась на второе место в бундеслиге. «Фрайбург» опустился на третью позицию (18 очков).
Календарь и таблица Бундеслиги
В следующем туре команда Юлиана Нагельсманна сыграет на выезде с «Хоффенхаймом», а «Фрайбург» примет «Вердер». Оба матча пройдут 22 октября.