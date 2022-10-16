«Бавария» — «Фрайбург»: счет матча 5:0, обзор голов

Мюнхенскаяодержала домашнюю победу над(5:0) в матче 10-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Сане выполнил удар из штрафной площади гостей, Флеккен спас свою команду, но отбил мяч точно на голову Сержу Гнабри, который отправив мяч в сетку ворот.

На 33-й минуте Лерой Сане отдал скрытую передачу в штрафную площадь, где Эрик Шупо-Мотинг отлично открылся под передачу, отправив мяч в дальний угол ворот.

На 53-й минуте Шупо-Мотинг отлично разогнал атаку и выполнил передачу на Сане. Лерой отправил мяч в сетку ворот из-за пределов штрафной площади.

Спустя три минуты Садио Мане принял мяч в штрафной площади «Фрайбурга» после передачи из глубины поля от Сержа Гнабри. Мяч перелетел вратаря после мягкого парашютика.

А на 80-й минуте точный удар в нижний угол ворот от Марселя Забитцера поставил победную точку в матче.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Фрайбург 5:0 Голы: 1:0 Серж Гнабри (13'), 2:0 Эрик Максим Шупо-Мотинг (33'), 3:0 Лерой Зане (52'), 4:0 Садио Мане (55'), 5:0 Марсель Забитцер (80') Бавария: Свен Ульрайх, Нуссайр Мазрауи (Йосип Штанишич, 79'), Маттейс де Лигт (Бенжамен Павар, 76'), Деотшанкюль Юпамекано, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Леон Горецка (Марсель Забитцер, 76'), Серж Гнабри, Лерой Зане (Mathys Tel, 76'), Садио Мане, Эрик Максим Шупо-Мотинг (Джамал Мусиала, 66') Фрайбург: Михаэль Грегорич (Нильс Петерсен, 56'), Винченцо Грифо (Noah Weisshaupt, 56'), Кевин Шаде (У Ен Чон, 56'), Рицу Доан (Лукас Хёлер, 76'), Николас Хефлер (Янник Кайтель, 64'), Максимилиан Эггештайн, Кристиан Гюнтер, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Kiliann Sildillia, Марк Флеккен Предупреждения: Михаэль Грегорич (50'), Kiliann Sildillia (51'), Christian Streich (72')

«Бавария» набрала 19 очков и поднялась на второе место в бундеслиге. «Фрайбург» опустился на третью позицию (18 очков).

Календарь и таблица Бундеслиги

В следующем туре команда Юлиана Нагельсманна сыграет на выезде с «Хоффенхаймом», а «Фрайбург» примет «Вердер». Оба матча пройдут 22 октября.