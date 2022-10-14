Уткин: Талалаев в «Торпедо» — хорошее решение. По футбольным причинам клуб не вылетит из РПЛ

Известный блогерпрокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

«Талалаев принял вполне мужицкое решение. Принял последнюю команду в чемпионате.

Это стоит уважать.

Дальше посмотрим на результаты, и риторику тоже. Применительно к Талалаеву это существенно — оратор он пламенный.

Но прямо сейчас реально интересно. И это действительно поступок.

Думаю, теперь "Торпедо" не вылетит. Во всяком случае, по футбольным причинам; как клуб финансируется, я ведь не знаю.

Но Талалаев в Торпедо — в любом случае хорошее решение. Смотрим», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Талалаев в начале сентября был уволен с поста главного тренера грозненского «Ахмата».

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.

В ближайшем матче «Торпедо» сыграет на своем поле с «Локомотивом». Игра состоится 15 октября, начало — в 14:00 мск.