Геркус: Для «Торпедо» большая удача, что Талалаев оказался свободен

Президент «Торпедо»прокомментировал назначениена пост главного тренера.

«Мы очень благодарны тренерскому штабу Николая Ковардаева и Николая Савичева. Они приняли команду в тяжелый момент и постепенно результаты улучшились, но игра команды и использование ее потенциала пока не удовлетворяют.

Мы не могли не обратить внимания на такого опытного и квалифицированного тренера, как Андрей Талалаев, тесно связанного с нашим клубом исторически и как игрок, и как тренер.

То, что он оказался свободен, — большая удача для нас. Интерес к сотрудничеству был взаимным. Мы достаточно быстро пришли к соглашению. Верим, что к дерби с принципиальным соперником подойдем во всеоружии», — приводит слова Геркуса «Р-Спорт».

Талалаев в начале сентября был уволен с поста главного тренера грозненского «Ахмата».

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.

В ближайшем матче «Торпедо» сыграет на своем поле с «Локомотивом». Игра состоится 15 октября, начало — в 14:00 мск.