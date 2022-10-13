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    Геркус: Для «Торпедо» большая удача, что Талалаев оказался свободен

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    Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Мы очень благодарны тренерскому штабу Николая Ковардаева и Николая Савичева. Они приняли команду в тяжелый момент и постепенно результаты улучшились, но игра команды и использование ее потенциала пока не удовлетворяют.

    Мы не могли не обратить внимания на такого опытного и квалифицированного тренера, как Андрей Талалаев, тесно связанного с нашим клубом исторически и как игрок, и как тренер.

    То, что он оказался свободен, — большая удача для нас. Интерес к сотрудничеству был взаимным. Мы достаточно быстро пришли к соглашению. Верим, что к дерби с принципиальным соперником подойдем во всеоружии», — приводит слова Геркуса «Р-Спорт».

    Талалаев в начале сентября был уволен с поста главного тренера грозненского «Ахмата».

    «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.

    В ближайшем матче «Торпедо» сыграет на своем поле с «Локомотивом». Игра состоится 15 октября, начало — в 14:00 мск.

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