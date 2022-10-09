Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Эмполи»

«Торино» объявил стартовый состав на матч 9-го тура итальянской Серии А с «Эмполи». Российский полузащитниквыйдет на поле с первых минут.

«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Санабрия, Лукич, Родригес, Влашич, Лацаро, Джиджи, Аина, Миранчук, Линетты.

Матч 9-го тура итальянской Серии А «Торино» — «Эмполи» состоится сегодня, 9 октября, на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Начало встречи — в 13:30 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

«Торино» в восьми матчах набрал 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. «Эмполи» (7) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Наполи» (20). Действующий чемпион Италии — «Милан».