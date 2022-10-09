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    Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Эмполи»

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    «Торино» объявил стартовый состав на матч 9-го тура итальянской Серии А с «Эмполи». Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Санабрия, Лукич, Родригес, Влашич, Лацаро, Джиджи, Аина, Миранчук, Линетты.

    Матч 9-го тура итальянской Серии А «Торино» — «Эмполи» состоится сегодня, 9 октября, на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Начало встречи — в 13:30 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

    «Торино» в восьми матчах набрал 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. «Эмполи» (7) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Наполи» (20). Действующий чемпион Италии — «Милан».

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