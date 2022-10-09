«Торино»
«Торино» находится на 10-ой строчке, набрав в восьми турах 10 очков. Клуб проиграл три последних поединка.
Понятно, что это пока не повод для паники, но определенные моменты настораживают. Три забитых мяча в пяти матчах — это действительно катастрофически мало.
Коэффициенты матча Торино — Эмполи
В первой половине сентября команда Ивана Юрича уступила «Интеру» и «Сассуоло» со счетом 0:1. А 1 октября она проиграла на выезде «Наполи» (1:3).
То есть проблема была, прежде всего, в слабой игре нападающих.
«Эмполи»
«Горожане» расположились на 15 позиции. После 8 туров команда имеет 7 набранных очков и одержала только одну победу.
Перед этой игрой «Эмполи» четырежды сыграл вничью и два раза потерпел поражение.
До победы и первого проигрыша у клуба было четырех ничьих кряду. «Эмполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1), «Лечче» (1:1) и «Фиорентиной» (0:0).
Поражения команда потерпела от «Специи» (0:1) и «Милана» (1:3), а единственную победу одержала над «Болоньей» (1:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.
Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — «Торино» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.