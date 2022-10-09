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    Прервет ли «Торино» серию поражений?

    «Торино» — «Эмполи». Ставки (к. 2.15) и прогноз на футбол, Серия А, 9 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Эмполи»
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    «Торино» проиграл три последних матча
    9 октября, Турин, стадион «Олимпико» — «Торино» примет «Эмполи» в матче 9-го тура итальянской Серии А. Встреча начнется в 13:30 мск. «Торино» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Октября 2022 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 13:30 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    «Торино»

    «Торино» находится на 10-ой строчке, набрав в восьми турах 10 очков. Клуб проиграл три последних поединка.

    Понятно, что это пока не повод для паники, но определенные моменты настораживают. Три забитых мяча в пяти матчах — это действительно катастрофически мало.

    Коэффициенты матча Торино — Эмполи

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    В первой половине сентября команда Ивана Юрича уступила «Интеру» и «Сассуоло» со счетом 0:1. А 1 октября она проиграла на выезде «Наполи» (1:3).

    Все прогнозы на Серию А

    То есть проблема была, прежде всего, в слабой игре нападающих.

    «Эмполи»

    «Горожане» расположились на 15 позиции. После 8 туров команда имеет 7 набранных очков и одержала только одну победу.

    Перед этой игрой «Эмполи» четырежды сыграл вничью и два раза потерпел поражение.

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  • 05/10/2022

    • До победы и первого проигрыша у клуба было четырех ничьих кряду. «Эмполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1), «Лечче» (1:1) и «Фиорентиной» (0:0).

    Поражения команда потерпела от «Специи» (0:1) и «Милана» (1:3), а единственную победу одержала над «Болоньей» (1:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

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    Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — «Торино» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.

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    «Торино» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 09.10.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Торино» серию поражений?
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