9 октября, Турин, стадион «Олимпико» — «Торино» примет «Эмполи» в матче 9-го тура итальянской Серии А. Встреча начнется в 13:30 мск. «Торино» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

«Торино» находится на 10-ой строчке, набрав в восьми турах 10 очков. Клуб проиграл три последних поединка.

Понятно, что это пока не повод для паники, но определенные моменты настораживают. Три забитых мяча в пяти матчах — это действительно катастрофически мало.

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В первой половине сентября команда Ивана Юрича уступила «Интеру» и «Сассуоло» со счетом 0:1. А 1 октября она проиграла на выезде «Наполи» (1:3).

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То есть проблема была, прежде всего, в слабой игре нападающих.

«Эмполи»

«Горожане» расположились на 15 позиции. После 8 туров команда имеет 7 набранных очков и одержала только одну победу.

Перед этой игрой «Эмполи» четырежды сыграл вничью и два раза потерпел поражение.

До победы и первого проигрыша у клуба было четырех ничьих кряду. «Эмполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1), «Лечче» (1:1) и «Фиорентиной» (0:0).

Поражения команда потерпела от «Специи» (0:1) и «Милана» (1:3), а единственную победу одержала над «Болоньей» (1:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Торино» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.