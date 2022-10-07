Фанаты «Рубина» создали петицию с требованием уволить Слуцкого

Болельщикисоздали на сайте change.org петицию на имя Президента Татарстанаи генерального директора «СИБУРа»с требованием уволитьс поста главного тренера казанского клуба.

«Все уверения, что команде удастся выправить ситуацию, показать качественную игру и добиться возвращения клуба в Российскую премьер-лигу, по итогам этого сезона не исполняются, и оказались словами, брошенными на ветер, несмотря на "убойный состав" который был собран в межсезонье.

Более того, футболисты клуба и главный тренер не первый раз проявляют невежество и хамское отношение к болельщикам, городу и республике. В связи с вышеизложенным считаем единственно верным решением, отправить в отставку руководство и тренерский штаб ФК Рубин», — говорится в заявлении фанатов «Рубина».

Ранее на этой неделе «Рубин» вылетел из Кубка России, проиграв аутсайдеру Первой лиги ульяновской «Волге». Серия поражений команды Слуцкого составляет три матча.

«Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ после 12-ти туров.