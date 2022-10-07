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    Фанаты «Рубина» создали петицию с требованием уволить Слуцкого

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    Болельщики «Рубина» создали на сайте change.org петицию на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора «СИБУРа» Михаила Карисалова с требованием уволить Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского клуба.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Все уверения, что команде удастся выправить ситуацию, показать качественную игру и добиться возвращения клуба в Российскую премьер-лигу, по итогам этого сезона не исполняются, и оказались словами, брошенными на ветер, несмотря на "убойный состав" который был собран в межсезонье.

    Более того, футболисты клуба и главный тренер не первый раз проявляют невежество и хамское отношение к болельщикам, городу и республике. В связи с вышеизложенным считаем единственно верным решением, отправить в отставку руководство и тренерский штаб ФК Рубин», — говорится в заявлении фанатов «Рубина».

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    • Ранее на этой неделе «Рубин» вылетел из Кубка России, проиграв аутсайдеру Первой лиги ульяновской «Волге». Серия поражений команды Слуцкого составляет три матча.

    «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ после 12-ти туров.

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