Мостовой призвал Слуцкого освободить пост главного тренера «Рубина»

Бывший футболист «Спартака» и испанской «Сельты»считает, чтодолжен покинуть пост главного тренерапосле поражения от ульяновской «Волги» (1:2) в 1/32 финала Кубка России.

«Рубин проиграл в 1/32 Кубка России? А Слуцкого не убрали еще? Здесь вопрос очевидный, я очень много раз выражал свое мнение. От своих слов не отказываюсь. То, что происходит — это неуважение ко всем!

Пора набраться смелости и сказать: "Ребята, я должен уйти". Но этого не происходит. Беда!

Будут ли Слуцкого воспринимать всерьез после "Рубина"? Его всерьез воспринимают кто? Друзья и его близкие. Те, кто прошел футбольную школу, всерьез его не воспринимают! А в последнее время он вообще везде провалился», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ после 12-ти туров.