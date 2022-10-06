ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Милан»«Челси» идет на взлет. Команда Грэма Поттера разобрала чемпиона Италии
  • 10:11
    • Юран: У Слуцкого внутри что-то надломилось. Мне кажется, у него нет мотивации
  • 10:04
    • Уокер может пропустить ЧМ-2022
  • 00:02
    • Гол и пас Родриго помогли «Реалу» победить «Шахтер»
    Все новости спорта

    Юран: У Слуцкого внутри что-то надломилось. Мне кажется, у него нет мотивации

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Рубин ФНЛ — Первая лига Футбол России Фонбет Кубок России
    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал вылет «Рубина» из Кубка России.

    Сергей Юран
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Юран

    Команда Леонида Слуцкого проиграла в 1/32 финала ульяновской «Волге».

    «У нас прекрасные отношения с Леонидом Слуцким. Мне кажется, что у Леонида нет мотивации. Он высококлассный специалист, но что‑то может внутри надломилось. По составу‑то они должны идти на первом месте с отрывом. Может ему нужна пауза, может нет мотивации запредельной. Печально, если произойдет увольнение, ведь тренеры должны работать максимально дольше. И хочется пожелать, чтобы дела у него наладились.

    Если болельщики скандируют и развешивают баннеры, то я бы взял паузу, проанализировал все. Ведь хорошего результата пока нет.

  • Слуцкий о призывах к отставке из «Рубина»: Недаром я вес наращивал столько лет, любое давление выдерживаю
  • Читайте по теме

    • У нас, тренеров, работа неблагодарная — подписал контракт и готовься к увольнению. Говорят же, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Конечно, ты несешь ответственность: наигрываешь состав, разбираешь соперника, даешь установку. И если нет результата, то это твоя ошибка. Было бы неправильно сваливать все неудачи на команду — главный тренер должен так требовать от игроков, чтобы они выполняли все указания.

    Пример "Химок". Когда мы весной были обречены, находились в пяти очках от спасительного места, я требовал от игроков, говорил, что если сделаем так, то будем в такой‑то ситуации, не сделаем — в такой‑то. Да, я работаю в жестком режиме, но результат это приносит», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Черчесова продлит победную серию в Лиге Европы?
  • «Црвена Звезда» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Ожидается результативны поединок
  • «Шериф» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Манчестер Юнайтед» уверенно наберет очки
  • «Омония» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шериф — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Омония — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ренн — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Арсенал — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Фрайбург — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры