Юран: У Слуцкого внутри что-то надломилось. Мне кажется, у него нет мотивации

Бывший главный тренер «Химок»прокомментировал вылет «Рубина» из Кубка России.

Команда Леонида Слуцкого проиграла в 1/32 финала ульяновской «Волге».

«У нас прекрасные отношения с Леонидом Слуцким. Мне кажется, что у Леонида нет мотивации. Он высококлассный специалист, но что‑то может внутри надломилось. По составу‑то они должны идти на первом месте с отрывом. Может ему нужна пауза, может нет мотивации запредельной. Печально, если произойдет увольнение, ведь тренеры должны работать максимально дольше. И хочется пожелать, чтобы дела у него наладились.

Если болельщики скандируют и развешивают баннеры, то я бы взял паузу, проанализировал все. Ведь хорошего результата пока нет.

У нас, тренеров, работа неблагодарная — подписал контракт и готовься к увольнению. Говорят же, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Конечно, ты несешь ответственность: наигрываешь состав, разбираешь соперника, даешь установку. И если нет результата, то это твоя ошибка. Было бы неправильно сваливать все неудачи на команду — главный тренер должен так требовать от игроков, чтобы они выполняли все указания.

Пример "Химок". Когда мы весной были обречены, находились в пяти очках от спасительного места, я требовал от игроков, говорил, что если сделаем так, то будем в такой‑то ситуации, не сделаем — в такой‑то. Да, я работаю в жестком режиме, но результат это приносит», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».