Слуцкий о призывах к отставке из «Рубина»: Недаром я вес наращивал столько лет, любое давление выдерживаю

Главный тренервысказался о вылете казанцев из Кубка России.

Клуб из Татарстана на стадии 1/32 финала проиграл ульяновской «Волге» (1:2), идущей на последнем месте в Первой лиге.

«Настоящий кубковый поединок, много эмоций. К сожалению, пропустили с двух стандартов. Пытались отыграться, имели моменты, но не реализовали их.

Хороший момент для молодых футболистов, которые вышли сегодня. Обидно, что проиграли и вылетели.

Эти футболисты должны же когда-то играть. Мы решили так ротировать состав. Мы ехали выигрывать и имели моменты, старались, пытались.

Мы же не сдавали матч. Просто так сложилась игра», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Слуцкий также прокомментировал то, что фанаты «Рубина» вывесили баннеры с призывом, чтобы он ушел в отставку со своего поста.

«Нет, нечего мне сказать. Недаром я наращивал вес столько лет, любое давление выдерживаю», — сказал он.