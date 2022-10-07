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    Гогричиани подаст в суд на девушку, обвинившую его в избиении

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    Нападающий «Балтики» Гоча Гогричиани намерен подать в суд на свою девушку Кристину Куддус, которая ранее обвинила его в жестоких избиениях. Об этом сообщил Гоча Гогричиани-старший, отец футболиста.

    Гоча Гогричиани
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    Гоча Гогричиани

    «Будет ли Гоча подавать заявление в суд? Обязательно. Как я знаю, Гочу уже вызывали. Руководство тоже заинтересовано этим вопросом. Плохо, что эта ситуация затянулась и я узнал об этом так поздно.

    Сын объяснил ситуацию, рассказал про то, как были постоянные ссоры, крики, вопли. Но ничего подобного из того, что она говорит, не было. Никакой драки не было. Перед тем, как поехать в Москву, она пришла к нему в гостиницу. На видеокамерах это все зафиксировано. Единственное, что пострадало, это ее телефон. Она сначала сломала телефон Гочи, он в ответ разбил второй. В данной ситуации пострадал телефон. При чем здесь она?

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    • Да, мы готовы возместить по старой дружбе. Пойти на мирное соглашение? Какое может быть мирное соглашение, если она на всю страну уже про это рассказала? Даже вы мне звоните.

    Она его старше на сколько лет? Если он тебя обидел, развернись — уйди. Такое впечатление, что она целенаправленно хочет испортить ему жизнь и требовать деньги. Надеюсь, что вы поверите пацану, и эта история не скажется на его будущем. Гоча просто хочет играть в футбол.

    Не знаю, почему эта женщина так делает. Это очень обидно, ведь в итоге все выяснится — где правда, а где ложь. Логика‑то проста. Не он к ней приезжал, а она к нему. И не один раз! Если была драка, зачем она к нему возвращалась тогда? Через три дня после операции возвращается к нему и пишет, что он ей нос сломал!

    Пусть она не думает, что все поверят ее словам. Этого пацана знают — учился в Ростове, много где играл. Он не с неба свалился. Чтобы он два раза на женщину руку поднял, да еще и с переломами? Да кто в это поверит?», — сказал Гогричиани-старший, слова которого приводит «Матч ТВ».

    Ранее стало известно, что «Балтика» отстранила Гогричиани от тренировок с первой командой.

    Куддус — бывшая профессиональная спортсменка, КМС по гандболу, фитнес-эксперт, вице-чемпион в фитнес-бикини.

    Гогричиани провел в текущем сезоне за «Балтику» пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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