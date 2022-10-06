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    Девушка форварда «Балтики» Гогричиани обвинила игрока в избиениях. Клуб ведет расследование

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    Кристина Куддус, девушка нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани, обвинила игрока в избиениях.

    Гоча Гогричиани
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    Гоча Гогричиани

    «Почему "это" считается футболистом "Балтики"?!

    Я не могу назвать его человеком, он неоднократно избивал меня, но сейчас это перешло все границы. Я больше не буду молчать и терпеть.

    Он сломал мне нос. Намеренно. Я вернулась после операции, у меня был гипс — и он снова травмировал мне его. Вдавливал рукой со всей силы всем весом, стоя надо мной, также с ноги бил со всей силы по другим частям тела. На бедре огромная гематома, душил меня, угрожал, что задушит. Скажите, разве это достойно быть членом команды, разве это не позор для спортсмена?!

    Руководство клуба пытается прикрыть его, чтобы не вызвать общественный резонанс, разве так должны адекватные люди реагировать на произошедшее?!

    Все произошло 02.10.2022. Фото прикладываю.

    После того, как я вернулась из больницы в общую квартиру (он писал мне, что я могу спокойно вернуться и поговорить, что в квартире общая собака, которую надо везти в клинику), произошло второе нападение! Он снова ударил мне по носу, снова пошло кровотечение. Я успела вызвать полицию, после чего пыталась снять видео и написать друзьям о произошедшем.

    Чтобы я ничего не успела никому рассказать, в том числе в соцсетях, он разбил мне телефон в тотал!

    Я в чужом городе совершенно осталась без связи, мне даже некому было позвонить. Не было ни одного контакта, все осталось в телефоне!

    Я была не только его девушкой, еще агентом и личным тренером, которая полностью отвечала за его план питания, тренировочный план параллельно тренировкам "Балтики". Когда вопрос стоял о выборе клуба между сербской командой и "Балтикой", я настояла, чтобы мы в итоге выбрали "Балтику".

    Он пытается перед всеми там выставить меня неадекватной дурой, рассказывает всем сказки о том, что он "случайно". Разве девушка, которая в отношениях с ним и полностью занимается его жизнью и карьерой, будет дважды вызывать наряд полиции, писать заявления и снимать побои, если он "случайно" задел меня? И гематома у меня на все бедро тоже, наверное, "случайно"? "Случайно" с мячом перепутал…ну разве это не абсурд?

    У меня есть скрины переписки с пресс-атташе "Балтики" Александром Строком. Он сообщил, что будут приняты меры и его накажут. И ничего абсолютно! Более того, удаляют комментарии из групп, запрещают в команде обсуждать ситуацию.

    Я прошу, помогите мне добиться справедливости!» — написала Кристина Куддус.

    Кристина Куддус

    В «Балтике» уже отреагировали на заявление Куддус.

    «Мы проводим внутреннее расследование. Пока у нас не будет неопровержимых фактов, мы с какими-то официальными заявлениями выступать не будем. Как только будут понятны какие-то итоги, выступим с заявлением», — сказал генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин, слова которого приводит «Чемпионат».

    Куддус — бывшая профессиональная спортсменка, КМС по гандболу, фитнес-эксперт, вице-чемпион в фитнес-бикини.

    Гогричиани провел в текущем сезоне за «Балтику» пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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