«Балтика» отстранила Гогричиани после обвинений в избиении

сообщила об отстранении нападающегоот тренировок с первой командой.

Ранее Кристина Куддус, девушка Гогричиани, обвинила игрока в жестоких избиениях.

«В отношении новостей, связанных с заявлениями в адрес нашего игрока Гочи Гогричиани, футбольный клуб "Балтика" заявляет следующее.

В настоящий момент клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки футболист отстранен от тренировочного процесса с основной командой», — говорится в заявлении калининградского клуба.

Куддус — бывшая профессиональная спортсменка, КМС по гандболу, фитнес-эксперт, вице-чемпион в фитнес-бикини.

Гогричиани провел в текущем сезоне за «Балтику» пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.