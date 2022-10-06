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    Президент РФС: Исходим из того, что товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной

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    Президент РФС Александр Дюков заявил, что по-прежнему уверен в проведении товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «На данный момент исходим из того, что мы договорились с федерацией, что игра состоится. Да, есть заявления ряда игроков о том, что они откажутся принять участие в матче.

    Конечно, мы хотим сыграть с сильнейшими. Но даже если кто‑то из лидеров не приедет, встреча необходима. Потому что понимаем, что возвращение нашей сборной будет постепенным, такие матчи надо проводить.

    Что касается подтверждения, то мы ждем 10 октября. Именно в этот день федерация Боснии даст окончательный ответ. Мы ведем подготовку к матчу.

  • Стало известно, когда будет принято окончательное решение по матчу Россия — Босния и Герцеговина
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    • Игра с Ираном? Договорились, что матч должен пройти. Другой информации пока нет. Подготовка идет в штатном режиме.

    Нам важно провести эту игру, поскольку сборная Ирана — сильная команда, занимает высокое место в рейтинге ФИФА.

    Что касается места, то игру сложно провести в России с точки зрения логистики. Поэтому она состоится или в Иране, или в Катаре», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что товарищеский матч Россия — Босния и Герцеговина должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Ведущие футболисты боснийской команды заявили, что не собираются участвовать в этой игре.

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